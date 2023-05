Infiltrati alla Casa Bianca: trailer italiano della nuova serie HBO

A dimostrazione che la storia a volte può essere più incredibile della finzione, Infiltrati alla Casa Bianca – White House Plumbers, la nuova miniserie HBO con Woody Harrelson (True Detective, Hunger Games) e Justin Theroux (Six Feet Under, Joker), racconta in modo lucido e dissacrante gli eventi meno noti che hanno portato a uno dei più grandi scandali della storia politica americana, il Watergate. Ecco dunque il trailer italiano della serie creata dai vincitori degli Emmy Awards Alex Gregory e Peter Huyck, diretta da David Mandel.

Il serial sarà disponibile, in Italia, in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW dall’ 11 giugno (data a partire dalla quale i cinque episodi saranno proposti uno alla settimana tutte le domeniche su Sky Atlantic). La serie è diretta e prodotta da David Mandel; creata, scritta e prodotta da Alex Gregory e Peter Huyck; produttori esecutivi Frank Rich, David Bernad, Gregg Fienberg, Justin Theroux, Woody Harrelson, Len Amato e Ruben Fleischer. Si tratta di una co-produzione HBO con wiip, produttori esecutivi Paul Lee, Mark Roybal and Nne Ebong.

Nel cast anche Lena Headey e Judy Greer (Californication, Mad Love) rispettivamente nei panni di Dorothy Hunt e Fran Liddy. Domhnall Gleeson interpreta invece il consulente legale della Casa Bianca, John Dean, mentre Toby Huss veste i panni dell’agente della CIA James McCord.

Sinossi:

Infiltrati alla Casa Bianca – White House Plumbers porta il pubblico dietro le quinte dello scandalo Watergate, seguendo le vicende dei sabotatori politici di Nixon, E. Howard Hunt (Woody Harrelson) e G. Gordon Liddy (Justin Theroux), che accidentalmente riuscirono a rovesciare la presidenza che stavano tanto zelantemente cercando di proteggere… e insieme ad essa le loro famiglie. La storia parte dal 1971, quando la Casa Bianca assume Hunt e Liddy, rispettivamente ex CIA e ex FBI, per indagare sulla fuga di notizie dei Pentagon Papers. La serie affronta con una sorta di disincanto una pagina di storia che sconvolse il mondo politico, riportando i fatti con una nota di leggerezza e sarcasmo che dà modo agli spettatori di rileggere con ironia una vicenda complessa che fece crollare il mito dell’invulnerabilità della Casa Bianca.

