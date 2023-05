Gremlins: Secrets of the Mogwai – Il nuovo trailer della serie animata

Ecco il nuovo trailer di Gremlins: Secrets of the Mogwai, la serie animata in uscita il 23 maggio su Max.

Online è stato pubblicato un nuovo trailer di Gremlins: Secrets of the Mogwai, la serie animata che farà il suo esordio negli Stati Uniti sulla piattaforma Max il 23 maggio. Si tratta di una produzione firmata da WB Animation e Amblin TV.

Ecco il filmato.

I personaggi protagonisti della serie saranno la famiglia Wing, con il character principale rappresentato dal ragazzino che in futuro diventerà il proprietario del negozio Mr. Wing. I nomi del cast vocale dei protagonisti sono quelli di Ming-Na Wen (Agents of S.H.I.E.L.D, The Mandalorian, Mulan), James Hong (Big Trouble in Little China, Blade Runner, Mulan), BD Wong (Mr. Robot, Jurassic World film franchise), e Izaac Wang.

La storia è ambientata negli anni Venti del Novecento a Shanghai, e racconta di come il ragazzino Sam Wing (personaggio che diventerà il proprietario del negozio Mr. Wing del film cult del 1984) arriva a conoscere Gizmo. Nella storia viene mostrato il percorso di Wing alla ricerca della casa di Gizmo, durante il quale affronterà mostri che fanno parte del folklore cinese. Nel frattempo, Wing, Gizmo, ed il ladro Elle verranno perseguitati da uno speculatore industriale e dal suo esercito di Gremlins malvagi.