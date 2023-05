Dolph Lundgren rivela di avere un cancro da otto anni

L’attore Dolph Lundgren, popolarissimo per il ruolo di Ivan Drago nella saga di Rocky, ha da poco rivelato a In Depth With Graham Bensinger di star convivendo con il cancro da otto anni. Nel 2015 l’attore ha ricevuto una diagnosi di cancro ai reni. Dopo un’operazione è riuscito a vivere per cinque anni sena tumore, prima che la malattia tornasse estendendosi anche al fegato.

Dolph Lundgren ha dichiarato riguardo alla seconda diagnosi:

A quel punto il problema stava diventando molto serio e pericoloso. Dopo un controllo mi dissero che il tumore era troppo grande per essere rimosso. Ho pensato che avevo avuto una bella vita, avevo vissuto probabilmente l’equivalente di cinque vite tutte insieme. Non mi sentivo amareggiato, ma ero triste per i miei figli e per la donna con cui stavo.

Il problema divenne quasi insormontabile, al punto che nel 2020 furono dati a Dolph Lundgren solo altri due o tre anni di vita da parte dei medici. Ma, a salvarlo fu un secondo parere ricevuto dall’ UCLA Medical Center e dall’oncologo Alexandra Drakaki, che iniziò con l’attore un nuovo tipo di trattamento, che portò nel tempo alla riduzione del cancro del 90%. Ora che il tumore si è ridotto l’obiettivo sarà quello di arrivare ad una nuova operazione.