WhatsApp attiva il microfono quando l’app non è in uso? Meta: “è un bug, colpa di Google”

No, WhatsApp non sta spiando le conversazioni degli utenti. Ma un bug di Android ha inquietato più di qualche utente (incluso Elon Musk).

Google e WhatsApp hanno confermato di essere a conoscenza di un bug che ha allertato più di qualche utente. La spia del microfono si accende anche quando l’app è in uso, ma l’azienda smentisce di origliare le conversazioni degli utenti. “Crediamo che sia un bug di Android”. Effettivamente, il glitch non sembra interessare gli iPhone.

Il problema è emerso un mese fa, ma ha attirato nuovamente l’attenzione dopo che un ingegnere di Twitter ha twittato al riguardo, ottenendo l’attenzione di Elon Musk.

Molti utenti hanno segnalato il problema, dicendosi preoccupati per l’eccessiva frequenza con la quale l’app di messaggistica di Meta sembra attivare il microfono. Un’immagine condivisa dall’ingegnere di Twitter Foad Dabiri sembrava mostrare che il microfono era stato ripetutamente attivato in background mentre non stava usando l’app. Ha tweettato una schermata del Pannello di controllo della privacy di Android, che tiene traccia di quante volte le app accedono al microfono e alla fotocamera del dispositivo. Musk ha retwittato il post di Dabiri, dicendo “Non ci si può fidare di WhatsApp”.

In una dichiarazione condivisa su Twitter, WhatsApp ha suggerito che si trattava di un problema relativo ad Android e non di un accesso inappropriato al microfono da parte dell’app di messaggistica “Crediamo che si tratti di un bug su Android che attribuisce in modo errato le informazioni nel loro Pannello di controllo della privacy e abbiamo chiesto a Google di indagare e di porre rimedio”, ha detto l’azienda.