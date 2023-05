Vast e SpaceX lavorano alla prima stazione spaziale commerciale: in orbita entro il 2025

Sarà di dimensioni piuttosto ridotte, ma un domani potrebbe far parte di una staziona spaziale più grande. Verrà mandata in orbita con un Falcon 9.

La società Vast, in collaborazione con SpaceX, sta lavorando al lancio della stazione spaziale commerciale Haven-1 a partire da agosto 2025. Un razzo Falcon 9 trasporterà la piattaforma in orbita terrestre bassa e una missione di follow-up porterà quattro persone su Haven-1 per un massimo di 30 giorni. L’azienda sta accettando prenotazioni per equipaggi che mirano a partecipare a lavori scientifici o filantropici.

La stazione Haven-1 è relativamente piccola e principalmente destinata alla scienza e alla produzione orbitale su piccola scala. Tuttavia, Vast spera che in futuro la Haven-1 possa diventare un modulo all’interno di una più grande e complessa stazione spaziale privata.

TechCrunch afferma che l’obiettivo del 2025 è ambizioso e potrebbe far vincere a Vast la gara contro i rivali più noti per il lancio di una stazione spaziale privata. Axiom ha la migliore possibilità di surclassare Vast con un lancio previsto entro la fine del 2025. Non c’è garanzia che questi tempi saranno rispettati, ma questo suggerisce che le stazioni rappresentino la prossima grande fase del volo spaziale privato dopo il turismo e le missioni lunari. Anche la Blue Origin di Jeff Bezos sta lavorando alla creazione di un ‘avamposto’ nello Spazio. Dopo il pensionamento dell’ISS (la cui attività è stata prolungata fino al 2030), entreremo in una nuova era caratterizzata da stazioni spaziali private?