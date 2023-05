Uber per prenotare gli aerei: parte l’esperimento in Regno Unito

Presto in Regno Unito gli utenti potranno utilizzare Uber per prenotare voli domestici e internazionali. Il servizio nasce da una collaborazione con Hopper.

Uber ha recentemente lanciato un servizio di prenotazione di voli domestici e internazionali nel Regno Unito e prevede di estenderlo in tutta la regione nelle prossime settimane. L’azienda ha collaborato con l’agenzia di prenotazioni di viaggio Hopper per offrire il servizio. Sebbene non sia ancora chiaro quanto Uber guadagnerà da ogni vendita di biglietti, la società potrebbe applicare una tariffa di prenotazione in futuro.

L’offerta di voli potrebbe anche aiutare a far crescere il business principale di Uber di ride-hailing, poiché gli utenti sono inclini a prenotare corse da e per l’aeroporto tramite il servizio.

L’offerta di voli potrebbe anche aiutare a far crescere il business principale di Uber di ride-hailing, poiché gli utenti sono inclini a prenotare corse da e per l’aeroporto tramite il servizio. La società ha già introdotto la prenotazione di treni e autobus nel Regno Unito lo scorso anno, che ha riscosso un notevole successo. Andrew Brem, general manager di Uber nel Regno Unito, ha dichiarato che l’aggiunta di voli è “l’ultimo e più ambizioso passo” per l’azienda per diventare una piattaforma di prenotazione di viaggi più ampia. Sebbene l’offerta di voli sia limitata al Regno Unito per ora, Uber prevede di estendere il servizio in altri paesi in futuro.