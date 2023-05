Ormai è chiaro: Microsoft vuole riempire Windows 11 di pubblicità

Tutti pazzi per le pubblicità, anche Microsoft. Solamente pochi giorni dopo che Google è stata scoperta a testare alcuni nuovi annunci pubblicitari su Gmail, ora è il turno di Windows 11: la versione di prova del sistema operativo ha introdotto alcuni annunci pubblicitari sul pannello delle impostazioni di Windows 11.

A dare la notizia è il sito tedesco Deskmodder, ma gli stessi annunci sono stati notati anche dall’utente di Twitter Albacore.

Albacore ha condiviso alcune schermate della nuova schermata dell’app Impostazioni, scoperta scavando in una versione di anteprima di Windows 11 dal canale di distruzione Canary (dedicato alle prime versioni di prova del sistema operativo).

Updates were made to the Microsoft Account portion of the upcoming Settings Homepage, here's how it looks now + a preview of end of product support notices that can appear in the Account page pic.twitter.com/DwYEKqOb9n

— Albacore (@thebookisclosed) May 5, 2023