Malattie infiammatorie croniche immuno-mediate: disponibile farmaco biosimilare

Biogen ha annunciato che in Italia è disponibile una nuova formulazione a volume ridotto e priva di citrati del suo farmaco biosimilare di adalimumab. Questo farmaco è indicato per il trattamento di malattie infiammatorie croniche immuno-mediate (Imid), come artrite reumatoide, artrite giovanile idiopatica, spondiloartrite assiale, artrite psoriasica, psoriasi, psoriasi pediatrica a placche, idrosadenite suppurativa, malattia di Crohn, colite ulcerosa e uveite.

La nuova formulazione offre ai pazienti una procedura di iniezione più confortevole grazie al volume ridotto e all’assenza di citrati. Il principio attivo rimane lo stesso della formulazione precedente, approvata nell’Unione europea nel 2018, e uno studio ha dimostrato la comparabilità farmacocinetica tra le due formulazioni. I profili di sicurezza ed efficacia delle due formulazioni del biosimilare sono risultati sovrapponibili. Inoltre, la nuova formulazione è stabile a temperatura ambiente per 31 giorni, offrendo maggiore flessibilità ai pazienti.

I medici sottolineano che il cambio di formulazione migliora l’esperienza di trattamento per i pazienti affetti da malattie infiammatorie croniche. Le malattie infiammatorie croniche intestinali, in particolare, richiedono terapie a lungo termine che tengano conto delle esigenze di gestione della malattia e della qualità di vita dei pazienti.

Biogen, con il suo ampio portfolio di biosimilari anti-Tnf, risponde alle esigenze di trattamento di oltre 250.000 persone nel mondo. L’introduzione dei biosimilari ha contribuito alla riduzione dei costi per l’assistenza sanitaria in tutta l’Unione europea. I biosimilari inibitori del Tnf hanno ampliato l’accesso ai farmaci biologici per le malattie infiammatorie immuno-mediate in diversi settori medici.

Il lancio della nuova formulazione del biosimilare di adalimumab testimonia l’impegno di Biogen nel fornire opzioni di trattamento adatte alle diverse esigenze dei pazienti e dei medici. Questo amplia il portfolio di farmaci inibitori del Tnf e fornisce ulteriori evidenze sull’efficacia e la sicurezza dei biosimilari per il trattamento delle malattie infiammatorie croniche immuno-mediate.