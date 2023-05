La NASA demolirà la piattaforma da cui è partito il Saturn V

La storica piattaforma di acciaio da cui i primi astronauti partirono dalla Terra per atterrare sulla Luna verrà presto demolita. Quanto presto? Tra due settimane.

La Mobile Launch Platform-3 (MLP-3), o Mobile Launcher-1 (ML-1) come era noto quando la NASA lo utilizzò per le missioni lunari Apollo 8 e Apollo 11 più di 50 anni fa, è destinata ad essere demolita, dopo essere stata recentemente spostata dal Vehicle Assembly Building (VAB) ad un cortile vicino al Kennedy Space Center in Florida.

“MLP-3 è stato spostato presso il sito del parco di metà campo ed è in attesa di essere raccolta da un appaltatore, che si occuperà della sua demolizione”, ha detto John Giles, responsabile delle operazioni di ingegneria per i trasportatori cingolati e altre attrezzature di grandi dimensioni nel programma Exploration Ground Systems della NASA. “I lavori dovrebbero iniziare entro due settimane”.

“Al momento, stanno procedendo al campionamento di ogni componente, inoltre, prima di avviare il processo di recupero, la piattaforma verrà ispezionata per assicurarci che non siano presenti sostanze chimiche pericolose”, ha aggiunto Giles. Giustificando la decisione di demolire un reperto così importante, un portavoce della NASA non ha usato mezzi termini: “Onestamente? Abbiamo semplicemente esaurito lo spazio”.