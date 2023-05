F1 23: annunciata la seconda Closed Beta, ecco come escriversi

Con un post su Twitter, Electronic Arts e Codemasters hanno annunciato l’arrivo della seconda closed beta pubblica di F1 23 prima del lancio del gioco. Il team non ha rilasciato dettagli sulla data d’inizio, ma sappiamo già che la prova avrà luogo sul finire del mese di maggio, con maggiori dettagli in arrivo prossimamente.

Per partecipare alla Beta, dovrete prima iscriversi al programma EA Playtesting, a questo indirizzo. Una volta iscritti, dovete candidarvi per le beta a numero chiuso per i giochi pubblicati da EA, tra cui per l’appunto F1 23. Avete tempo fino all’11 maggio 2023.

F1 23 è il nuovo gioco del FIA Formula One World Championship. Questo nuovo capitolo segna il ritorno della modalità storia Braking Point e diverse novità tra cui due nuovi circuiti, diversi miglioramenti al sistema di guida e l’introduzione dell’F1 World, un hub che include varie attività come le prove a tempo, il Grand Prix e il multiplayer e dove i giocatori potranno affrontare sfide giornaliere e settimanali che permettono di sbloccare potenziamenti per le auto, nuove livree e tanto altro ancora.

F1 23 sarà disponibile per il 16 giugno 2023 su PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC.