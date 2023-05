Droni: un panel di esperti discute su come aumentare la produttività del settore

Gli esperti, riunitisi a Denver, hanno evidenziato diversi fattori chiave per migliorare la redditività dell'industria dei droni.

Durante la conferenza Xponential 2023, tenutasi a Denver, un panel di esperti si è riunito per discutere delle sfide della redditività nel settore dell’aviazione. Nonostante gli investimenti significativi negli ultimi anni, molte aziende nel settore dei droni hanno faticato a raggiungere la redditività.

Gli esperti hanno evidenziato diversi fattori chiave per migliorare la redditività. Innanzitutto, l’applicazione dei principi economici delle economie di scala e delle economie di scope. Aumentare la produzione e l’estensione delle capacità operative può ridurre i costi e incrementare la redditività. Ad esempio, consentire ai droni di volare su distanze maggiori può ampliare notevolmente le opportunità di servizio.

Inoltre, l’infrastruttura condivisa è fondamentale per raggiungere economie di scala. Gli esperti hanno sottolineato la necessità di infrastrutture digitali e fisiche comuni che permettano alle aziende di droni di operare in modo efficiente e ridurre i costi. Questo richiede collaborazione e investimenti condivisi per sviluppare l’infrastruttura necessaria.

Le regolamentazioni sono state indicate come un ostacolo per la redditività. Gli esperti hanno sottolineato la necessità di regolamentazioni adeguate che si adattino alla velocità della tecnologia e favoriscano lo sviluppo dell’industria dei droni. Le decisioni progettuali obsolete e le restrizioni normative possono limitare l’innovazione e la crescita del settore.

Nonostante le sfide attuali, gli esperti hanno concluso con un tono di ottimismo, riconoscendo che l’industria sta progredendo rapidamente. Hanno sottolineato l’importanza di trovare soluzioni redditizie nel contesto attuale e di mantenere un approccio positivo verso il futuro, poiché l’innovazione continua a guidare l’industria dei droni verso nuove possibilità di crescita e profitto.