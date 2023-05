Un organoide cerebrale è da considerare una persona giuridica?

Coltivati in laboratorio, gli organoidi cerebrali umani sono coltivati a partire da cellule staminali, si nutrono di brodo nutritivo e servono come modello di sviluppo del cervello umano in miniatura. La loro crescita e la loro struttura imitano porzioni di cervello reale, consentendo agli scienziati di studiare meglio le origini e i potenziali trattamenti delle malattie neurali. Ma quanto sono simili ai veri cervelli umani? Sono abbastanza simili da poter essere considerati persone a tutti gli effetti? La questione è complicata da una miriade di aspetti etici e morali, ma i ricercatori giapponesi e taiwanesi pongono l’accento sugli aspetti legali e su quanto possono rivelarsi fondamentale per comprendere la potenziale personalità degli organoidi cerebrali umani. Il 3 aprile hanno pubblicato sul Journal of Law and Biosciences le loro argomentazioni a favore di un quadro giuridico che possa guidare questo aspetto. “Lo status morale degli organoidi cerebrali umani è stato spesso discusso, ma il loro status giuridico è stato raramente discusso“, ha dichiarato l’autore corrispondente Tsutomu Sawai, professore associato presso la Graduate School of Humanities and Social Sciences dell’Università di Hiroshima. “Chiarire lo status giuridico degli organoidi cerebrali umani permetterà di chiarire questioni quali le informazioni da fornire al donatore di cellule, in che misura il consenso del donatore giustifica la ricerca e quali usi sono accettabili“.

Gli organi cerebrali umani sono persone fisiche e quindi giuridiche?

Per persona giuridica si intende qualsiasi entità che detiene diritti e obblighi legali – può essere umana o meno, secondo Sawai. Le persone giuridiche umane sono chiamate persone fisiche e sono definite in base alla nascita da un grembo materno e alla possibilità di essere considerate legalmente morte una volta che il cuore o il cervello smettono di funzionare. Le persone giuridiche non umane sono chiamate persone giuridiche e possono includere società e agenzie governative. Nel loro lavoro, Sawai e il suo team esplorano come la definizione legale di cosa significhi essere una persona fisica o giuridica si applichi agli organoidi cerebrali umani. Attualmente, gli organoidi non soddisfano i requisiti di base di ciò che significa essere una persona fisica, ha detto Sawai, ma la ricerca potrebbe colmare le lacune esistenti. “Sebbene gli organoidi cerebrali umani non costituiscano attualmente persone fisiche, la probabilità che possano diventare persone fisiche nel prossimo futuro richiede una riflessione più approfondita prima che questa realtà si verifichi“, ha dichiarato il primo autore Masanori Kataoka, ricercatore presso la Graduate School of Humanities and Social Sciences dell’Università di Hiroshima. “La ricerca sul collegamento degli organoidi cerebrali umani con i corpi è destinata a progredire rapidamente nei prossimi anni, mentre le condizioni della personalità naturale, in particolare la vitalità e la nascita, stanno diventando sempre più flessibili e controverse“. “L’attuale tecnologia degli organoidi cerebrali è per molti versi piuttosto limitata e non ha ancora raggiunto uno stadio in cui gli organoidi cerebrali umani possano diventare persone fisiche o giuridiche”, ha dichiarato Sawai. “Tuttavia, come abbiamo sottolineato, la questione diventerà presto urgente quando la tecnologia degli organoidi cerebrali sarà ulteriormente sviluppata. In preparazione a quel momento, è essenziale esaminare le questioni che lo accompagnano in modo approfondito e anticipato; abbiamo fatto il primo passo in questa direzione”.