The Monkey: James Wan realizzerà un film tratto da Stephen King

Stephen King avrà un personaggio d’eccezione che lavorerà ad un film tratto da una sua storia: stiamo parlando di James Wan, che farà da produttore a The Monkey, racconto presente nella raccolta Skeleton Crew.

La regia del film su The Monkey è stata affidata a Osgood Perkins, che ha già lavorato sull’horror Gretel & Hansel. A fare da protagonista nell’adattamento ci sarà la star di The White Lotus, l’attore Theo James.

In The Monkey viene raccontata la storia di due fratelli gemelli, Hal e Bill, che dopo aver trovato in casa una vecchia scimmia giocattolo dovranno affrontare una serie di omicidi. Per questo motivo i due fratelli si sbarazzeranno della scimmia. Ma, quando anni dopo la sequenza di morti ricomincerà, i due fratelli dovranno trovare il modo per liberarsi una volta per sempre del giocattolo.

James Wan ha dichiarato sul The Monkey: