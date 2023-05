The Life of Chuck: Mark Hamill, Tom Hiddleston e Mike Flanagan per il film tratto da Stephen King

Ecco il trio che lavorerà a The Life of Chuck, adattamento del racconto di Stephen King: ci saranno Mark Hamill, Tom Hiddleston e Mike Flanagan.

Un trio piuttosto importante sarà insieme per un progetto tratto dal genio dell’horror Stephen King: stiamo parlando dell’adattamento di The Life of Chuck, che vedrà uniti insieme Mark Hamill e Tom Hiddleston, per un progetto con la regia di Mike Flanagan, ancora una volta a lavoro su un’opera di King.

Mike Flanagan, oltre a curare la regia di The Life of Chuck, farà anche da sceneggiatore e produttore del progetto. La storia è presente nella raccolta di racconti Se Scorre il Sangue, e racconta di Charles Krantz aka Chuck, e della sua morte per un tumore cerebrale all’età di 39 anni. Ma il percorso narrativo del racconto retrocede fino all’infanzia del personaggio, trascorsa all’interno di una sorta di casa stregata.

Ricordiamo che prossimamente Tom Hiddleston sarà protagonista con la seconda stagione di Loki su Disney+, mentre Mark Hamill, dopo la partecipazione all’ultima trilogia di Star Wars, è comparso anche in What we do in the Shadows. Mike Flanagan è uscito su Netflix l’anno scorso con la serie The Midnight Club.