Nightdive Studios ha annunciato che il remake di System Shock è entrato in fase gold. Il gioco è dunque pronto per essere pubblicato.

L’editore Prime Matter e lo studio di sviluppo Nightdive Studios hanno annunciato che il remake di System Shock è entrato ufficialmente in fase gold. Ciò vuol dire che i lavori sul gioco sono terminati e che il titolo è dunque pronto per essere pubblicato.

L’annuncio di Nightdive conferma dunque che il titolo non subirà ritardi e che arriverà nei negozi, come previsto, il 30 maggio su PC. Il gioco sarà acquistabile su Steam, GOG ed Epic Games Store. Le versioni console, ossia PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X/S arriveranno in un secondo momento.

Annunciato nel lontano 2016, il remake di System Shock è stato rinviato più volte nel corso del suo sviluppo. L’ultimo rinvio risale a qualche mese fa. In precedenza il gioco era atteso a marzo del 2023, ma poi il team ha deciso di ritardare l’uscita per rifinire ulteriormente l’esperienza.

Ormai in dirittura d’arrivo, il remake di System Shock ripropone il celebre capolavoro del 1994 in una nuova veste e con tutta una serie di migliorie. Il gioco, infatti, include controlli aggiornati, un’interfaccia rinnovata e suoni e musica completamente nuovi. Ad attendere i fan di lunga data e i nuovi giocatori ci saranno nemici inediti, miglioramenti del gameplay, un sistema di hacking rinnovato e nuove opzioni di combattimento con un brutale sistema di smembramento.