Sostenibilità: lanciato il nuovo sistema costruttivo InnovaLight X

Innovalight X è il nuovo sistema costruttivo sostenibile sviluppato da Saint-Gobain Italia in collaborazione con Manni Green Tech. Questo innovativo sistema è completo e certificato, e si compone di una struttura portante in acciaio fornita da Manni Green Tech, integrata con soluzioni tecniche di alta qualità di Saint-Gobain. Grazie a questa combinazione, il risultato è un sistema interamente basato sulla tecnologia a secco, che offre prestazioni eccellenti in vari ambiti.

La partnership tra Saint-Gobain Italia e Manni Green Tech, entrambe aziende leader nei rispettivi settori, ha dato vita a InnovaLight X, un sistema costruttivo progettato per abitare il futuro in modo sostenibile. Questo sistema si distingue per la sua velocità di costruzione, la resistenza sismica, le performance termo-acustiche e la facilità di integrazione con le più moderne tecnologie impiantistiche.

InnovaLight X è il primo sistema costruttivo completo e certificato che combina una struttura portante in acciaio, utilizzando la tecnologia Light Steel Frame di Manni Green Tech, con soluzioni tecniche ad alte prestazioni di Saint-Gobain. Queste soluzioni soddisfano i più elevati standard di sicurezza, comfort, sostenibilità ambientale e qualità dell’abitare.

La struttura portante è realizzata con profili di acciaio zincato ad alte prestazioni di Manni Green Tech. Questi profili sono realizzati con un contenuto di materiale riciclato fino all’80% e sono fissati a lastre in gesso fibrorinforzato. Inoltre, viene utilizzato il pannello isolante termo-acustico Saint-Gobain Isover Arena34, realizzato in lana minerale prodotta in Italia, che contiene fino all’80% di vetro riciclato. Questo pannello è idrorepellente e realizzato con un legante a base di componenti organici e vegetali.

Grazie all’integrazione di questi componenti, InnovaLight X offre numerosi vantaggi. Innanzitutto, garantisce una velocità di esecuzione elevata grazie alla possibilità di eseguire alcune lavorazioni in modalità off-site e all’assemblaggio completamente a secco. Ciò riduce notevolmente i tempi di costruzione rispetto ai sistemi tradizionali in Light Steel Frame.

Inoltre, InnovaLight X è circa dieci volte più leggero rispetto ai sistemi tradizionali, il che permette di ottenere un rapporto resistenza-peso fino a quattro volte superiore in caso di terremoto, garantendo una maggiore sicurezza sismica. La sostenibilità ambientale è un punto di forza di InnovaLight X. I suoi componenti sono progettati secondo un approccio di eco-design, sono completamente riciclabili e certificati. Questo si traduce in un maggiore controllo sulla qualità, un uso efficiente delle risorse, un approccio circolare e un’ottimizzazione logistica.