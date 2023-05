Larp, giochi di ruolo dal vivo: in uscita il manuale per Dino Audino Editore

Dino Audino Editore, probabilmente la casa editrice più importante per quanto riguarda la manualistica relativa alle passioni creative, all’arte e allo spettacolo, pubblicherà dal 12 maggio anche il manuale “Larp, giochi di ruolo dal vivo” redatto da uno dei guru del settore in Italia, Umberto Francia. Per chi non lo conoscesse, il gioco di ruolo dal vivo (o “larp”, live action role-play) è un’esperienza immersiva che in Italia coinvolge sempre più partecipanti: i giocatori vestono fisicamente i panni di un personaggio all’interno di uno scenario aperto, come fossero protagonisti di un film, senza però essere strettamente vincolati a un copione e senza conoscere in anticipo quali saranno gli esiti della storia che contribuiscono a creare.

Considerata una vera e propria forma d’arte che coniuga il teatro di improvvisazione al gioco – senza però la presenza di semplici spettatori – il Larp è un’esperienza diretta e multisensoriale, se non vera verosimile, che aumenta esponenzialmente l’intensità dei vissuti che possono trasmettere un romanzo, un film o un videogame. La storia è esperita sulla propria pelle: il mondo è immaginario, ma le emozioni sono reali. Ma come si partecipa a un gioco di ruolo dal vivo? E, soprattutto, come si scrive, dirige e produce uno scenario capace di attrarre l’interesse di molti? Questo volume analizza quindi in maniera ragionata i meccanismi alla base della costruzione di questo tipo di eventi e, svelando i segreti del “dietro le quinte”, offre gli strumenti necessari per lavorare sui personaggi, sul world building e sullo sviluppo della trama mantenendo la coerenza dello scenario e la sua complessità. Un manuale per esplorare uno spazio interattivo dove mondi narrativi, accadimenti e personaggi non potranno essere mai totalmente prevedibili. E per trasformare il proprio immaginario d’autore in “vera” realtà.

“Larp, giochi di ruolo dal vivo” è ora in pre-order su Amazon.it, La Feltrinelli IBS.it, Mondadori Store, Dragonstore Online – Raven Distribution e presto sarà disponibile anche su Hoepli. Il libro sarà inoltre presentato ufficialmente da autore ed editore sabato 20 maggio alle ore 15:00 a Modena, in occasione di PLAY: Festival del Gioco.

Umberto Francia è sceneggiatore, regista e larp designer. Ha scritto, diretto e prodotto larp fin dal 1996, per Dark Elves, Argonath (Thrilling Weekend, Spy Game), Camarilla Italia, GRVItalia (Adunanza, Gate of Eternity) e Eryados (Arcaniversitas, Magicampus, Stranger Town, Torrebruma, Projekt K.L.A.R.A., S. Gertrude Krankenhaus). Ha inoltre ideato e prodotto La Ruota del Tempo Larp Show per Prime Video.

