La regina Carlotta: il video ufficiale della canzone di Alicia Keys

La popstar Alicia Keys ha registrato una nuova versione di If I Ain’t Got You per il serial La regina Carlotta: ecco il video musicale ufficiale.

Per festeggiare l’uscita della serie La regina Carlotta: Una storia di Bridgerton, Netflix, Shondaland e Alicia Keys hanno formato un’orchestra di settantaquattro elementi da tutto il mondo, composta interamente da donne di colore, per suonare una versione di “If I Ain’t Got You”, in occasione del ventesimo anniversario dell’uscita del brano. Ecco il video ufficiale, con la partecipazione di Ofentse, Rimon, Cherrie, Amel Bent, Delara e Alicia Awa.

Questo prequel dell’universo di Bridgerton è incentrato sull’ascesa al potere e alla fama della regina Carlotta. La serie racconta come il matrimonio della giovane regina con re Giorgio sia alla base di una grande storia d’amore e di un cambiamento sociale grazie al quale è nato il mondo dell’alta società di Bridgerton.

In questa serie Golda Rosheuval (regina Carlotta), Adjoa Andoh (Lady Agatha Danbury) e Ruth Gemmell (Lady Violet Bridgerton) riprendono i ruoli già visti nella serie originale, mentre tutta una serie di nuovi personaggi fa la sua comparsa. India Amarteifio recita nei panni della giovane regina Carlotta: promessa contro il suo volere al misterioso re d’Inghilterra, arriva a Londra, dove si rende subito conto di non rispondere esattamente alle aspettative della famiglia reale. Mentre impara a capire le dinamiche di palazzo, l’alta società e l’imprevedibile marito, poco a poco diventa una delle sovrane più indimenticabili d’Europa.

Michelle Fairley interpreta, invece. la principessa Augusta: decisa a mantenere il potere della sua famiglia, la “principessa vedova” fa l’impossibile per assicurare il passaggio della monarchia al figlio in un periodo di cambiamenti e di modernizzazione per l’Inghilterra. Corey Mylchreest, INOLTRE, è il giovane re Giorgio: affascinante, carismatico e un po’ misterioso, Giorgio si è sempre piegato alle regole imposte dalla corona… almeno finché la necessità di condividere gli spazi e il letto con la nuova moglie non lo obbligherà ad affrontare le sue paure.

