La Casa – Il Risveglio del Male: i primi dieci minuti del film sono online

Da poche ore sono online i primi dieci minuti di La Casa – Il Risveglio del Male, il nuovo lungometraggio della saga su Evil Dead, che è stato distribuito nelle sale cinematografiche il 20 aprile. La Warner Bros., al momento, ha condiviso solo i primi dieci minuti in lingua originale.

Ecco il filmato con i primi minuti di La Casa – Il Risveglio del Male.

All’interno di questa nuova storia non c’è la solita trama con Ash protagonista, ma il racconto di due sorelle che cercano di riavvicinarsi tra loro, interpretate da Alyssa Sutherland e Lily Sullivan. Il ricongiungimento tra le due viene interrotto dalla comparsa di demoni in carne e ossa, che le spingono in una battaglia primordiale per la sopravvivenza mentre affrontano il loro incubo peggiore.

La Casa – Il Risveglio del Male ha come protagonisti nel cast Lily Sullivan (“I Met a Girl”, “Pronti a Tutto”), Alyssa Sutherland (“The Mist”, “Vikings”), Morgan Davies (“Storm Boy – Il Ragazzo che Sapeva Volare”, “The End”), Gabrielle Echols (“Frammenti dal Passato – Reminiscence”) e Nell Fisher (“Northspur”).