Welcome to Derry: Andy Muschietti mostra un ufficio della polizia legato ad un personaggio particolare

Ecco l'immagine mostrata da Andy Muschietti proveniente dal set della serie TV Welcome to Derry.

Il regista Andy Muschietti ha da poco rivelato un luogo particolare della produzione Welcome to Derry: in un’immagine il filmmaker ha fatto vedere un ufficio della polizia della città, ed in particolare si tratta della stanza di Clint Bowers.

Ecco l’immagine.

Clint Bowers è il capo della polizia di Derry, una figura in qualche modo legata ad Henry Bowers il bullo nemico della banda dei Perdenti. Ricordiamo che nel primo capitolo cinematografico su IT alla fine Henry sfoga tutta la propria follia proprio sul padre Butch.

Welcome to Derry essendo un prequel racconterà con attenzione la storia di figure collaterali e poco note come Clint Bowers, e di altri personaggi precedenti alla banda dei Perdenti. La serie sarà ambienta negli anni Sessanta, in un periodo che precede gli eventi di IT: Capitolo Uno, ed includerà anche le origini di Pennywise. Bill Skarsgård ha fatto sapere di non essere stato chiamato per vestire i panni di Pennywise, e potrebbe perciò essere coinvolto un sostituto.

In Welcome to Derry ci saranno gli interpreti Taylour Paige, Jovan Adepo, James Remar e Chris Chalk. I co-showrunner del progetto saranno Jason Fuchs e Brad Caleb Kane, mentre Andy Muschietti dirigerà diversi episodi di Welcome to Derry.