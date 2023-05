Videochiamate tra pappagalli: come gli uccelli imparano a chiamarsi e a fare amicizia

Secondo i ricercatori della Northeastern University, i pappagalli imparano a videochiamarsi per chiacchierare con altri pappagalli e a sviluppare amicizie. In collaborazione con scienziati del MIT e dell’Università di Glasgow, i ricercatori hanno analizzato cosa succede quando a un gruppo di uccelli domestici viene insegnato a chiamarsi l’un l’altro su tablet e smartphone. I risultati suggeriscono che le videochiamate potrebbero aiutare i pappagalli ad avvicinarsi alla comunicazione degli uccelli in natura, migliorando il loro comportamento e, probabilmente, il loro benessere nelle case dei proprietari. Rébecca Kleinberger, assistente alla Northeastern, Jennifer Cunha, comportamentista di pappagalli e ricercatrice della Northeastern, e Ilyena Hirskyj-Douglas, assistente all’Università di Glasgow, hanno insegnato a un gruppo di pappagalli di diverse specie ad usare tablet e smartphone come videochiamarsi su Facebook Messenger. Hanno poi osservato come gli uccelli utilizzavano questa nuova capacità per un periodo di tre mesi. Si sono chieste: Se potessero scegliere, gli uccelli si chiamerebbero a vicenda? La risposta è stata un sì convinto. “Sono iniziate ad apparire alcune forti dinamiche sociali“, spiega Kleinberger. Non solo gli uccelli si chiamavano liberamente e sembravano capire che all’altro capo c’era un vero pappagallo, ma i ricercatori hanno riferito che le chiamate erano esperienze positive. Alcuni assistenti della ricerca hanno visto i loro uccelli apprendere abilità dai loro amici video, tra cui il foraggiamento, nuove vocalizzazioni e persino il volo. Nello studio pilota preliminare, l’uccello di Cunha, Ellie, un cacatua di Goffin, è diventato subito amico di un pappagallo cenerino di nome Cookie. “È passato più di un anno e ancora parlano“, dice Cunha.

Secondo Kleinberger, i tipi di vocalizzazione utilizzati dagli uccelli nello studio rispecchiano la natura di richiamo e risposta che hanno in natura. Alcuni pappagalli hanno apprezzato le attenzioni extra che ricevevano dai loro umani durante l’esperimento, mentre altri si sono affezionati agli umani dall’altra parte dello schermo. Il team di ricerca, che ha utilizzato l’interazione con il computer per arricchire e comprendere la vita di specie animali che vanno dai cani alle orche, si è concentrato sui pappagalli per alcuni motivi. La loro intelligenza è straordinaria; alcune specie, come i cacatua e i grigi africani, hanno dimostrato capacità cognitive pari a quelle di un bambino in età elementare.

Insegnare ai pappagalli a fare una videochiamata

Secondo le istruzioni dell’équipe, i tutori dei 18 pappagalli dello studio hanno innanzitutto insegnato loro a suonare un campanello per segnalare che volevano fare una chiamata. Un aspetto importante del progetto sperimentale è che gli uccelli hanno avuto la possibilità di scegliere liberamente se effettuare o meno le videocall. Quando i pappagalli suonavano il campanello gli veniva presentata una schermata iniziale del tablet con immagini di possibili amici da chiamare, con coppie di pappagalli raggruppati principalmente in base alle dimensioni e al fuso orario. Durante sessioni coordinate di tre ore, usando il becco per toccare lo schermo, ogni uccello poteva avviare fino a due chiamate della durata massima di cinque minuti ciascuna. Gli assistenti hanno ricevuto istruzioni accurate per interrompere i richiami ai primi segni di paura o aggressività. Quindici uccelli hanno completato l’intero studio; tre si sono ritirati. Kleinberger avverte che i risultati non significano che i proprietari di pappagalli dovrebbero accendere una chiamata Zoom e dare per scontato che andrà bene. I pappagalli partecipanti hanno avuto a disposizione operatori esperti che hanno avuto il tempo di introdurre la tecnologia lentamente e di monitorare attentamente le reazioni dei loro pappagalli. Come sottolineato dallo studio, i pappagalli sono schizzinosi nel decidere a quali compagni rispondere: le interazioni non mediate potrebbero portare alla paura, persino alla violenza e ai danni; i pappagalli più grandi hanno becchi più che capaci di ridurre in pezzi un iPad. Tuttavia, i risultati suggeriscono che le videochiamate possono migliorare la qualità della vita di un pappagallo domestico. Kleinberger afferma che i pappagalli, tenuti come animali domestici solo da una o due generazioni, non sono addomesticati come i cani, i gatti e i cavalli. “Non stiamo dicendo che è possibile renderli felici come lo sarebbero in natura”, afferma. Questo include i molti pappagalli che, per una moltitudine di ragioni, non possono stare fisicamente vicini ad altri uccelli. Due pappagalli maschi anziani e malaticci, accoppiati nello studio, non avevano quasi mai visto un altro pappagallo in vita loro, eppure hanno creato un legame profondo, ballando e cantando insieme con entusiasmo attraverso lo schermo e chiamando “Ciao! Vieni qui! Ciao!” ogni volta che l’uno o l’altro si muoveva fuori dall’inquadratura del video. “Questo dimostra quanto siano complessi dal punto di vista cognitivo questi uccelli e quanta capacità abbiano di esprimersi”, dice Hirskyj-Douglas.