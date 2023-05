Twitter e il problema dei post dei ‘Circle’ visibili a tutti: “ci scusiamo, è stato un problema di sicurezza”

Lo scorso aprile, gli utenti hanno scoperto un bug nella funzione Circle di Twitter. Il bug aveva esposto alcuni tweet privati a numerosi utenti estranei: comparivano addirittura nella sezione ‘Per te’ del social network, quella che fa arrivare i tuoi tweet più virali a gli utenti che non ti seguano. Un bel problema considerato che la funzione Circle nasce proprio per rendere certi post visibili esclusivamente ad un numero ristretto di persone scelte manualmente dall’utente. Finalmente Twitter ha spiegato cosa era andato storto.

In un’email vista dal The Guardian, Twitter ha comunicato agli utenti interessati che l’esposizione è stata il risultato di “un incidente di sicurezza avvenuto all’inizio di quest’anno”. L’azienda afferma che il problema è stato “immediatamente risolto”. Ha anche condiviso delle scuse. “Twitter si impegna a proteggere la privacy delle persone che usano il nostro servizio e comprendiamo i rischi che un incidente del genere può comportare e ci dispiace profondamente che ciò sia accaduto”, ha dichiarato l’azienda.

Quando la notizia dell’esposizione è circolata per la prima volta online, alcuni, tra cui il creatore Theo Brown, hanno ipotizzato che il problema dipendesse dal fatto che i tweet Circle non venissero più filtrati dall’algoritmo che decide quali post raccomandare nella sezione ‘Per te’ del social network. Dunque, se un tweet privato riceveva molti like o commenti, finiva automaticamente anche nel feed generale del social network.