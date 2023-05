Transformers: Il Risveglio – I character poster dei protagonisti del film

Ecco i character poster con i personaggi protagonisti di Transformers: Il Risveglio, film in uscita a giugno.

Online sono stati diffusi dei nuovi materiali di promozione per Transformers: Il Risveglio, il lungometraggio del franchise che fa ripartire una nuova saga dopo la conclusione dei film di Michael Bay. Ecco i character poster con i personaggi protagonisti.

Qui sotto trovate le immagini.

Nei poster possiamo trovare i vari Autobot che vedremo nel lungometraggio, da Optimus Prime a Primal, e poi ci sono Bumblebee, Acree, Mirage, Wheeljack. In particolare i Maximals sono figure molto attese sullo schermo, considerando la loro capacità di trasformarsi da animali in veicoli. Un aspetto che è stato messo in evidenza nella clip sul film da poco diffusa dalla Paramount.

Ecco la sinossi di Transformers: Il Risveglio:

I Transformers tornano all’azione e alle spettacolari battaglie che hanno conquistato gli spettatori di tutto il mondo. Transformers – Il Risveglio ci porterà negli anni 90, in un’epica avventura in giro per il mondo, dove ritroveremo gli Autobot e una nuova generazione di Transformer, i Maximal, che prenderanno parte all’eterna battaglia sulla terra tra Autobot e Decepticon.