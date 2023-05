Vi diamo alcuni buoni motivi per recuperare The Big Door Prize, commedia di Apple TV+ su una macchina misteriosa che rivela il nostro vero potenziale.

Iniziamo dicendo che The Big Door Prize ci fa venire in mente un parallelismo inconsueto con un film Pixar spesso dimenticato, Brave. Vi ricordate quando il personaggio principale, Merida, riflette tra sé: “Se avessi la possibilità di cambiare il tuo destino, vorresti ?” Il motivo per cui questa frase si può piantare nel cervello non è solo perché è profonda, ma perché Merida lo dice con un forte accento scozzese (è ironico ovviamente…)

The Big Door Prize, soprattutto nei suoi primi tre episodi, pone una domanda altrettanto esistenziale. La serie, adattata dall’omonimo romanzo di M. O. Walsh del 2020 si svolge nella piccola e idilliaca città di Deerfield, dove una misteriosa macchina è appena apparsa nell’emporio locale.

L’aggeggio, chiamato “MORPHO”, promette agli utenti che rivelerà il potenziale della loro vita al prezzo di soli pochi spicci (e forse un paio di dati personali). Di fronte alla certezza che riveleranno il loro vero io, i bizzarri residenti di Deerfield si mettono in fila per sborsare i loro due dollari. Si scopre che una piccola parola su un cartoncino è sufficiente per capovolgere il destino di questa città.

Ma le cose non vanno male come si potrebbe pensare se un’intera città fosse improvvisamente spinta in crisi interpersonali. Nonostante la sua inebriante premessa, The Big Door Prize bilancia sorprendentemente bene il peso della riflessione filosofica con un umorismo acuto e intelligente.

Quello che potrebbe facilmente diventare uno studio pomposo di un alto concetto dell’umanità viene presentato con gioia accattivante, rifiutandosi di sprecare il suo tempo in una narrazione troppo complicata che non arriva mai al punto. Spinto da un favoloso cast corale, The Big Door Prize è un esame compassionevole della commedia cosmica della vita.

Di fronte al compimento dei 40 anni, l’amato insegnante di storia di Deerfield, Dusty (Chris O’Dowd), è già alle prese con una retrospettiva di mezza età. Certo, secondo gli standard di chiunque, Dusty ha una vita fantastica. Adora il suo lavoro; ha una moglie amorevole e solidale, Cass (Gabrielle Dennis); e la loro figlia, Trina (Djouliet Amara), è la combinazione perfetta di entrambi i suoi genitori. Ma un recente, tragico incidente che ha scosso Deerfield lo ha fatto diventare più nervoso…

Spinto da un favoloso cast corale, The Big Door Prize è un esame compassionevole della commedia cosmica della vita. Di seguito il trailer della serie pubblicato su YouTube:

Chi vuoi essere davvero?

Quando appare la macchina MORPHO, Dusty non ci pensa due volte, e vuole ottenere il suo messaggio in stile biscotto della fortuna digitale. Ma, le cose non si fanno interessanti fino a quando tutti, Cass e Trina incluse, non hanno estratto il loro bigliettino dalla macchina e iniziano a modificare le loro vite di conseguenza.

Alcuni, come l’eccentrico preside di Deerfield’s High, prendono le loro indicazioni alla lettera. Altri usano le loro risposte come incoraggiamento per dedurre un significato, lasciando che le parole ammiccanti del MORPHO siano una spinta verso i grandi cambiamenti della vita. Divorzio! Liste di desideri sessuali! Trasferirsi fuori città! È tutto possibile.

All’inizio, il comportamento non sembra così diverso dal solito. Ma è evidente e Dusty può individuare i piccoli cambiamenti intorno a lui ad occhio nudo. Non è mai stato specificato, ma sembra che questa sia la versione moderna dell’effetto farfalla di The Big Door Prize. Dopotutto, un morpho è un genere di farfalle tropicali e le modifiche apportate dai cittadini di Deerfield stanno iniziando ad avere conseguenze sull’intera città.

Questi minuscoli sviluppi si presentano in modi davvero esilaranti, mentre tutti cercano di adattarsi a ciò che pensano che il potenziale della loro vita stia dicendo loro. Gli autori della serie tv hanno un grande talento per scovare le particolarità della vita di una piccola città. L’umorismo è così coerente e realizzato con così tanto cuore e consapevolezza, che quando si verificano delle gag – come la madre di Cass Izzy (la grande Crystal Fox) che fa una danza erotica – si rimane ancora più sorpresi .

Cambiare per non cambiare affatto!

Ogni episodio di The Big Door Prize si concentra su un diverso residente di Deerfield. Le storie episodiche incentrate sui personaggi possono essere incostanti a volte, ma la serie ricuce insieme un arazzo di personalità così straordinariamente intrecciato che l’arco narrativo dello show non si interrompe mai, anche quando gli spettatori pensano che stiano per passare a un episodio intitolato a un personaggio che non gli interessa particolarmente.

Tutto ciò parla della forza di Dusty e Cass. Mentre lo show tv conduce la coppia scritta con una combinazione così abile di affetto e arguzia che riesce a mantenere le cose perfettamente ritmate. La chimica perfetta di O’Dowd e Dennis è la manna dal cielo degli episodi di mezz’ora.

Perché recuperare The Big Door Prize?

In sostanza potremmo rispondervi dicendo solo perché The Big Door Prize attinge dal suo intelligente titolo a doppio senso. Sì, questi personaggi stanno tutti ricevendo un grande premio alla loro porta, per così dire. Ma sono anche dotati di un grande premio “interiore”. Per questa piccola città, la macchina MORPHO non fornisce semplicemente suggerimenti, ma piuttosto una porta verso qualcos’altro.

Con l’aiuto di un piccolo pezzo di carta in una busta blu, Deerfield sta varcando la soglia ed entra in un universo pieno di possibilità al di là di ciò che la città aveva mai immaginato. Sebbene i misteri dietro l’origine della macchina rimangano nel dimenticatoio per tutta la prima metà della stagione, gli spettatori rimarranno affascinati dalla loro costante riflessione sul proprio potenziale.

Qui sta uno dei trucchi più ingegnosi di The Big Door Prize. Ecco uno show tv che chiede ai suoi spettatori di esaminare la propria realtà mentre sono sdraiati sui loro divani. E nemmeno con la forza. Sarebbe facile per la serie appoggiarsi a un falso esistenzialismo e porre domande vuote al suo pubblico, servendo loro briciole e sperando che facciano un pasto dal nulla. Ma non è così! Invece, The Big Door Prize ci spinge a esaminare i piccoli segni della vita e a cercare di usare il nostro tempo con saggezza, suggerendo che l’impatto non può essere misurato dal riconoscimento, ma dall’amor proprio.

Sebbene la serie tv possa sembrare occasionalmente ovvia nei suoi messaggi, si insinua in noccioli di verità che sono molto più efficaci di qualsiasi altra cosa sulla sua superficie. Il Big Door Prize è, senza dubbio, un esame comico di come lasciamo che la tecnologia e gli account sui social media accuratamente realizzati da altre persone determinino come ci sentiamo riguardo alle nostre vite. Ma non rimprovera gli spettatori per essere caduti preda dell’inferno algoritmico. Piuttosto, afferma che c’è sempre di più da scoprire, imparare e sentire.

In un certo senso, questo potrebbe essere l’antidoto realista di Apple TV+ all’odio sdolcinato di Ted Lasso, che ha esaminato la vita da una lente del tutto acritica per troppo tempo. The Big Door Prize vede tutto il bene e il male della vita e li mantiene su una scala in costante cambiamento. Riconosce la difficoltà della costante mobilità verso l’alto e allevia la nostra intrinseca colpa umana per non aver fatto tutto il possibile, tutto il tempo. Piccoli passi avanti verso l’ignoto possono essere ancora più significativi che fare passi da gigante senza guardare la direzione. Tutto ciò che serve è un bigliettino in stile MORPHO, o uno show televisivo in streaming, per ricordarcelo.

The Big Door Prize è disponibile su Apple TV+.