Questo mini-reattore nucleare potrebbe mandare le fonti fossili in pensione per sempre

La Westinghouse Electric Company ha lanciato il suo nuovo reattore nucleare, l’AP300 SMR, basato sul reattore AP1000, ma in versione ridotta. Il nuovo design presenta una superficie ultra-compatta, il che porta a un risparmio di costi e tempi di costruzione. Il reattore è stato sviluppato per essere modulare e ultra- compatto, utilizzando le innovazioni e le conoscenze acquisite dalla flotta AP1000 globale. Inoltre, l’AP300 SMR sfrutta tecnologie collaudate come la sicurezza passiva avanzata di Westinghouse, che garantisce uno spegnimento sicuro automatico senza intervento umano, eliminando così la necessità di un’energia di backup e di un sistema di raffreddamento.

Il nuovo design si basa sulla tecnologia avanzata Gen III+ di Westinghouse, che ha ottenuto l’approvazione regolamentare in diversi paesi, inclusi gli Stati Uniti, il Regno Unito e la Cina. La certificazione del design è prevista per il 2027, seguita dalla licenza specifica del sito e dalla costruzione della prima unità entro la fine del decennio.

“L’AP300 è l’unica offerta di reattore modulare di piccola taglia basata su tecnologie di reattori avanzati, collaudati e in funzione”, ha dichiarato Patrick Fragman, Presidente e CEO di Westinghouse. “Il lancio dell’AP300 SMR completa la gamma di tecnologie di reattori Westinghouse, consentendoci di soddisfare pienamente le esigenze dei nostri clienti a livello globale, con una chiara visione sulle tempistiche di consegna e sui costi.”