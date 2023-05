Marvel’s Midnight Suns: un video gameplay mostra le abilità di Tempesta

Marvel Midnight Suns torna a mostrarsi in un nuovo video di gameplay che presenta le abilità di Tempesta, un nuovo personaggio reclutabile in arrivo con il nuovo DLC. Il video, che trovate qui sotto, mostra il personaggio in azione. Tempesta è specializzata nel lanciare fulmini per stordire i nemici e presenta anche una meccanica unica chiamata “Next Turn”. Le carte con questa dicitura diventano più forti se usate nel turno successivo, sfruttando al massimo le passive di Tempesta come Rising Storm e Goddess Blessing. Vediamo il filmato:

Ricordiamo che il quarto ed ultimo DLC post-lancio, chiamato “Tempesta di Sangue, sarà disponibile l’11 maggio 2023. Come nei precedenti DLC di Marvel’s Midnight Suns, anche in Tempesta di Sangue i giocatori affronteranno tre nuove missioni storia e otterranno un nuovo personaggio reclutabile, appunto Tempesta. Il DLC aggiunge, però, anche un nuovo potenziamento per l’Abbazia, una selezione di nuove skin e abiti per l’eroe.

Marvel Midnight Suns è ora disponibile ora su PC, PS5 e Xbox Series S/X.

