Little Nightmares 3 in sviluppo? Spunta un indizio su Linkedin

A quanto pare, i lavori su Little Nightmares 3 sono già iniziati. A rivelarlo è un annuncio lavorativo pubblicato su Linkedin da parte di Bandai Namco. Ricordiamo che l’IP ideata da Tarsier Studios è rimasta nelle mani del pubblisher giapponese, in seguito all’acquisizione del team da parte di Embracer Group e che fino ad oggi non è stata stata rivelata alcun informazione riguardo a quello che potrebbe essere il futuro della serie.

Ebbene, adesso la divisione europea Bandai Namco ha pubblicato un annuncio di lavoro in cui afferma di essere alla ricerca di un assistente alla produzione per il suo team dedicato al franchise di Little Nightmares. La descrizione dell’annuncio parla di un progetto non meglio specificato e afferma che il candidato dovrà aiutare il team fornendo “feedback sull’avanzamento del progetto” e analizzando i risultati ottenuti “su più piattaforme, effettuando playthrough comparativi, collaborando con il team QA, ecc.”.

A questo punto, è molto probabile che ben presto riceveremo nuove informazioni su Little Lightmares 3, il nuovo capitolo di una serie che è stata molto apprezzata sia dal pubblico che dalla critica. Solo qualche giorno fa, Bandai ha annunciato che il suo celebre franchise ha superato i dodici milioni di unità vendute. Un traguardo che certifica ulteriormente la volontà da parte della compagnia espandere l’universo di Little Nightmares con nuove storie e nuove possibilità.