La regina Carlotta: Una storia di Bridgerton – India Amarteifio racconta come è arrivata a interpretare il personaggio

India Amarteifio ha raccontato in un video il percorso che l'ha portata a vestire i panni della protagonista in La regina Carlotta: Una storia di Bridgerton

In un video da poco diffuso da Netflix Italia l’attrice India Amarteifio ha raccontato come è arrivata a interpretare il personaggio protagonista in La regina Carlotta: Una storia di Bridgerton, e del rapporto che si è instaurato con Golda Rosheuvel, la sua controparte più anziana.

Ecco il filmato.

Golda Rosheuvel ha raccontato nel video di aver mostrato alla produzione una sua foto da giovane, che è servita come riferimento per scegliere una controparte che la interpretasse. Tutto ciò ha portato verso India Amarteifio.

Il percorso per arrivare anche alla solidità caratteriale del personaggio nella sua versione adulta è stato portato avanti da India Amarteifio in maniera tale da bilanciare le ingenuità e le insicurezze di una figura giovane, con la solidità della Carlotta adulta e matura.

