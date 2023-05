HTC U23 Pro 5G svelato da un clamoroso leak: fotocamera da 108MP, processore e prime immagini ufficiose

Il nuovo 'misterioso' telefono di HTC non è più così misterioso. Sappiamo già (quasi) tutto.

Solamente poche ora fa abbiamo riportato la notizia dell’imminente ritorno di HTC nel mercato degli smartphone, con un nuovo misterioso telefono di cui è stato mostrato un teaser. Solamente mezzora dopo quel ‘misterioso’ telefono è stato oggetto di un robusto leak: conosciamo già il suo nome, le sue specifiche e perfino il suo aspetto.

In queste ore stanno emergendo ulteriori informazioni sul dispositivo, che probabilmente si chiamerà “HTC U23 Pro 5G“. È il primo dispositivo della U-Series di HTC dai tempi dello HTC U20 5G del 2020.

Secondo una fonte anonima, il telefono ha una cornice in plastica e un design che presenta un grande modulo fotocamera sul retro. Quel modulo fotocamera include apparentemente un sensore da 108MP, come del resto si legge chiaramente nella scritta presente sul retro del dispositivo, supportato da altri tre sensori di cui ignoriamo le caratteristiche. C’è anche un sensore di impronte digitali montato lateralmente e un display AMOLED, anche se non viene specificata la dimensione del display.

Sorprendentemente, c’è anche una presa jack per le cuffie. Il che però implica che probabilmente non avrà una certificazione per la resistenza all’acqua e alla polvere particolarmente elevata.

Per quanto riguarda le specifiche interne, il dispositivo avrà un processore Snapdragon 7 Gen 1 abbinato a 8 GB di RAM e 256 GB di storage. “Non è esattamente “high-end”, ma dovrebbe essere sufficiente per un’esperienza decente”, sintetizza il sito 9to5google. La batteria da 4.600 mAh supporterà una qualche forma di velocità rapida, di cui ignoriamo i dettagli. Il telefono offrirà anche il supporto per la ricarica wireless.