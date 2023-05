Formazione medica: il ruolo della tecnologia VR e AR

Virtual reality (VR) e realtà aumentata (AR) stanno diventando sempre più importanti nel campo della formazione medica. Recentemente, Canon Medical ha presentato a Roma una nuova tecnologia che promette di migliorare l’apprendimento nel settore. Questo annuncio è stato accolto con entusiasmo da esperti e istituzioni come l’Università La Sapienza, la Società Italiana di Radiologia Medica (SIRM), la Società Italiana di Ultrasonologia in Medicina e Biologia (SIUMB) e l’European Federation of Societies for Ultrasound in Medicine and Biology (EFSUMB), che sono da tempo impegnati nel migliorare la formazione dei professionisti medici.

Il Prof. Vito Cantisani ha sottolineato come questa nuova tecnologia possa potenziare le tecniche di insegnamento e migliorare l’apprendimento degli studenti, degli specializzandi e dei giovani colleghi. La realtà aumentata consente un’apprendimento immersivo, e sebbene sia stata utilizzata in settori come la formazione militare e dei trasporti, ora sta finalmente facendo il suo ingresso nel campo medico. L’ecografia, in particolare, si presta bene a questo tipo di valutazioni ed esperimenti. Grazie alla realtà aumentata, gli studenti potranno esplorare il corpo umano in modo virtuale, senza dover interagire con pazienti reali, evitando così rischi e problemi associati a tali interazioni. Questa nuova forma di interazione virtuale può essere ripetuta infinite volte e raggiungere un numero maggiore di persone in tutto il mondo, persino in luoghi remoti.

Canon Medical Systems Italia ha combinato due tecnologie d’eccellenza: la piattaforma ecografica Aplio i-series Prism Edition e il sistema EOS VR, che offre un’esperienza di realtà aumentata senza precedenti. Durante la formazione, la teoria sull’ecografia addominale viene integrata con esperienze immersive di realtà virtuale. Dopo aver appreso la teoria, gli studenti vengono proiettati in una sala ecografica virtuale, dove possono osservare un operatore reale eseguire scansioni addominali, spiegare l’anatomia e dimostrare le migliori tecniche diagnostiche.

Alex Dell’Era, responsabile marketing e relazioni pubbliche di Canon Medical, ha sottolineato l’importanza di questa novità nel campo della formazione medica. Canon crede nella diffusione delle informazioni per una crescita consapevole e costante nel settore sanitario, anche per i meno esperti nella diagnostica per immagini. La tecnologia VR offerta da Canon supporta giovani e futuri radiologi nell’approccio all’ecografia. Grazie ai visori VR, gli studenti possono essere fisicamente immersi in una sala ecografica virtuale, seguire un tutore esperto e apprendere le migliori pratiche diagnostiche per garantire diagnosi accurate e sicure.

L’innovazione presentata da Canon Medical rappresenta un importante passo avanti nel campo della formazione medica. La tecnologia VR e AR consente agli studenti di acquisire conoscenze pratiche in modo più coinvolgente ed efficace. La possibilità di esplorare un corpo virtuale in realtà aumentata offre un’esperienza di apprendimento immersiva e interattiva, che può migliorare notevolmente la comprensione delle tecniche diagnostiche e degli approcci terapeutici.