Bioattivi naturali: studiati i meccanismi biologici alla base

Gli ingredienti bioattivi di origine vegetale stanno diventando sempre più importanti per la formulazione di dermocosmetici. Infatti, l’utilizzo di queste sostanze ha portato alla creazione di una vasta gamma di prodotti innovativi con molteplici benefici per la pelle, come ad esempio la prevenzione dell’invecchiamento cutaneo, l’idratazione, l’azione depigmentante e antiossidante.

Tuttavia, rimane ancora aperto il dibattito sul meccanismo d’azione di questi ingredienti naturali all’interno dei prodotti dermocosmetici. In questo senso, una recente revisione pubblicata su PubMed ha cercato di fare luce sui principali meccanismi biologici alla base delle attività dei bioattivi naturali, con un focus specifico sul loro utilizzo sinergico per gestire condizioni cutanee specifiche.

Nel corso dello studio, sono stati selezionati 28 composti funzionali di origine vegetale, attraverso l’analisi dell’archivio dati di una multinazionale francese specializzata nella ricerca di attivi naturali innovativi e una revisione della letteratura scientifica. Successivamente, questi ingredienti sono stati analizzati in base ai meccanismi patogenetici di 10 condizioni cutanee comuni, per valutarne l’efficacia nella cura della pelle.

I dati ottenuti dallo studio hanno dimostrato che i bioattivi naturali sono coinvolti in una vasta gamma di meccanismi biologici. In particolare, queste sostanze presentano proprietà antinfiammatorie, antiossidanti e idratanti, in grado di proteggere la barriera cutanea e stimolare l’attività di sintesi del collagene. Grazie a queste proprietà, è possibile combinare diversi principi attivi per contrastare i differenti meccanismi patogenetici alla base delle condizioni cutanee d’interesse.

La letteratura disponibile supporta l’uso sinergico di questi agenti, descrivendolo come un’opzione sicura e praticabile. In questo senso, l’uso combinato di bioattivi di origine vegetale può fornire vantaggi significativi nella cura della pelle, garantendo un’azione completa ed efficace sulla salute cutanea.

In sintesi, l’impiego di ingredienti bioattivi di origine vegetale nelle formulazioni dermocosmetiche rappresenta un’opzione sempre più importante e apprezzata per la cura della pelle. La conoscenza dei meccanismi biologici alla base delle attività di questi principi attivi può aiutare a definire combinazioni di sostanze funzionali in grado di contrastare in modo efficace e completo le diverse condizioni cutanee.