Superman: James Gunn conferma lo sviluppo del film con l’Uomo d’Acciaio di colore

Dopo l’annuncio di Superman: Legacy non si è saputo più nulla riguardo al lungometraggio con protagonista l’Uomo d’Acciaio di colore, con la sceneggiatura di Ta-Nehisi Coates e con la produzione di J.J. Abrams. Ma il CEO dei DC Studios, James Gunn, ha dichiarato che il progetto è in fase di sviluppo.

Ecco le sue parole:

I due film sono completamente slegati fra di loro. L’altro progetto su Superman è davvero entusiasmante, Changal Nong sarà il produttore del film, ed è estremamente entusiasta di questa cosa. Non ho ancora letto la sceneggiatura, ma se tutto dovesse andare per il verso giusto il film si farà. Ripeto, i due lungometraggi su Superman non sono legati fra di loro. Quest’altro progetto sarebbe un Elseworld, come Joker.