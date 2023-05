Steam rivoluziona il sistema di ricerca: trovare i giochi che stai cercando è molto più semplice

A partire da oggi, trovare ciò che si sta cercando su Steam è diventato un pochino più facile. Steam ha migliorato e potenziato il sistema di suggerimenti alla ricerca, che ora includono anche i tag, gli sviluppatori, gli editori e i franchise.

Ad esempio, se si cerca “Sony”, tra i suggerimenti potrebbe apparire la pagina dell’editore PlayStation Studios. Se si digita “gratis”, i risultati rapidi potrebbero includere il tag free-to-play e la pagina dell’editore Freedom Games. Se si vogliono vedere tutti i giochi di Final Fantasy o Star Wars presenti su Steam, si dovrebbe essere in grado di accedere più rapidamente alle pagine dei franchise in questione dalla sezione di ricerca. Un bel svecchiamento rispetto al sistema precedente, che dovrebbe finalmente rendere l’esperienza d’uso degli utenti più piacevole e funzionale.

L’aggiornamento rende la funzione di ricerca più intelligente: ora il sistema tollera gli errori di battitura. Questo significa che se si cerca un gioco, ma si sbaglia a digitare una parola o a ricordare come si scrive, Steam riconoscerà ugualmente ciò che si sta cercando. Ad esempio, se digitate per sbaglio “Skryirm“, Steam probabilmente sarà comunque in grado di capire che volevate digitale la parola Skyrirm.