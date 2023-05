Sky TG24, Berlusconi più importante di Re Carlo III. Gli spettatori vanno su tutte le furie

Sky TG24 ha incomprensibilmente scelto di interrompere l’incoronazione di Re Carlo III per trasmettere in diretta un messaggio di Silvio Berlusconi.



SKYTG24 news programme simultaneously shows the coronation of King Charles III and Silvio Berlusconi's video message to the Forza Italia convention. Above Berlusconi is written 'the return of the king' (which one?)#Incoronazione #ReCarloIII #Berlusconi #KingCharles pic.twitter.com/NNNS58wCul — Crazy Ass Moments in Italian Politics 🇮🇹 (@CrazyItalianPol) May 6, 2023

“Il ritorno del Re”, recitava l’occhiello scelto dalla redazione di Sky TG 24 nel momento in cui è stato interrotto il commento audio della cerimonia di Westminster Abbey per dare priorità al comizio del leader di Forza Italia, recentemente ricoverato al San Raffaele di Milano. Forse un tentativo goffo e maldestro di fare dell’humour, sta di fatto che ha avuto l’unico effetto di mandare su tutte le furie gli spettatori, sintonizzati su Sky TG 24 per assistere all’incoronazione di Re Carlo III.

“Ci avete scippato del diritto di guardare un evento storico in diretta”, scrive uno spettatore.

Altri utenti sono stati decisamente meno diplomatici.

Complimenti a @SkyTG24 che ha mandato in onda il videomessaggio di Berlusconi proprio mentre Re Carlo III riceveva la corona. Epic fail 😳🤦🏻‍♂️ — Federico Punzi (@jimmomo) May 6, 2023



La diretta è iniziata alle 10:30 italiane, ed è durata per diverse ore. SkyTG 24 ha commentato minuziosamente ogni passaggio, talvolta commettendo alcune gaffe (ad esempio quando la redazione ha scritto che la Regina Mary era la madre di Elisabetta). Eppure, proprio pochi minuti prima che l’arcivescovo di Canterbury calasse la corona sulla testa di Re Carlo III, il commento audio è stato interrotto per dare spazio alla diretta dalla Convention di Forza Italia. La diretta della cerimonia dì incoronazione è proseguita, ma rilegata alla porzione destra dello schermo e senza telecronaca.

#skytg24 ma fate i giornalisti o i giornalai? La regina Mary non era la madre di Elisabetta ma di Re Giorgio… informatevi prima, che vergogna! @SkyTG24 pic.twitter.com/pcdI8s5pte — Theflyer (@theflyer77) May 6, 2023

Esasperati per una situazione inaspettata e, francamente, inspiegabile, gli utenti di Twitter hanno preso di mira la pagina ufficiale di Sky TG24 per manifestare la loro frustrazione. “È ridicolo, pazzesco e grottesco e assolutamente schifoso che il momento dell’incoronazione sia stato rubato per il messaggio di Berlusconi”, scrive uno dei tanti spettatori accorsi su Twitter per protestare contro la decisione di Sky.