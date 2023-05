L’azienda dei trasporti pubblici di New York torna su Twitter. Pace fatta con Elon Musk?

La Metropolitan Transport Authority (MTA) di New York è tornata su Twitter dopo aver lasciato la piattaforma il mese scorso. Gli aggiornamenti in tempo reale sullo stato del trasporto sono di nuovo disponibili sui vari account dell’organizzazione. Questa è una buona notizia per i pendolari, che potranno tornare a consultare gli account social della MTA per scoprire eventuali problemi con le metropolitane, gli autobus e i treni di New York.

La MTA aveva lasciato Twitter in quanto la piattaforma aveva deciso di iniziare a fatturare l’accesso all’API, una mossa che sarebbe costata all’organizzazione 50.000 dollari al mese. Twitter è poi tornato sui suoi passi e ha deciso di non addebitare alcun costo per l’utilizzo delle sue API per scopi di pubblico interesse (come aggiornamenti sui trasporti, sul meteo e sulle emergenze).

Tuttavia, anche se la MTA è tornata su Twitter, ciò non significa che abbia cambiato la sua opinione sulla affidabilità del social network. L’organizzazione ha utilizzato l’annuncio odierno per incoraggiare i follower a iscriversi alle notifiche via email/SMS e a scaricare le app ufficiali. Twitter ha chiuso la sua API gratuita quest’anno, istituendo un livello di $100 al mese per i comuni mortali e un livello molto più alto per i clienti enterprise.