L’arte rupestre testimonia il cambiamento del paesaggio dell’Australia: gli archeologi indagano sulla Laguna del Giglio Rosso

Gli scienziati della Flinders University hanno utilizzato immagini del sottosuolo e rilievi aerei per vedere attraverso le pianure alluvionali nell’area della Red Lily Lagoon nella West Arnhem Land, nell’Australia settentrionale. Questi metodi innovativi hanno mostrato come questo importante paesaggio del Territorio del Nord sia stato alterato dall’innalzamento del livello del mare circa 8.000 anni fa. La scoperta dimostra che l’oceano ha raggiunto questa regione, ora interna, il che ha importanti implicazioni per la comprensione della documentazione archeologica di Madjedbebe, il sito archeologico più antico dell’Australia. Le scoperte forniscono anche un nuovo modo di interpretare l’arte rupestre della regione, riconosciuta a livello mondiale per il suo significato e il suo stile distintivo.

Esaminando il modo in cui i sedimenti, ora sepolti sotto le pianure alluvionali, sono cambiati con l’innalzamento del livello del mare, i ricercatori possono vedere come la trasformazione della Red Lily Lagoon abbia portato alla crescita di mangrovie che hanno sostenuto la vita animale e marina nella regione in cui si trova l’antica arte rupestre indigena. Questa trasformazione ha a sua volta favorito un ambiente che ha ispirato i soggetti e gli animali dell’arte antica.

Nelle loro scoperte, pubblicate oggi sulla rivista scientifica PLOS ONE, i ricercatori affermano che i cambiamenti ambientali della laguna si riflettono nell’arte rupestre perché pesci, coccodrilli e uccelli sono stati rappresentati nell’arte quando la pianura alluvionale si è trasformata per supportare habitat d’acqua dolce per nuove specie. L’autore senior e ricercatore associato presso il College of Humanities, Arts, and Social Sciences della Flinders University, il dottor Jarrad Knowlessar, afferma che la mappatura cambia radicalmente la nostra comprensione archeologica dello straordinario paesaggio dell’Arnhem Land. “Si tratta di un paesaggio chiave per comprendere la prima occupazione umana dell’Australia.La nostra ricostruzione consente un’efficace modellazione predittiva dei siti culturali più importanti e fornisce un metodo importante per interpretare la presenza e la provenienza del materiale culturale indigeno”. “La tempistica dell’arte rupestre si allinea con i più ampi cambiamenti ambientali che, secondo noi, hanno avuto luogo in questo paesaggio. Ciò è evidente attraverso i cambiamenti nei soggetti dell’arte, come i grandi macropodi, e la comparsa nell’arte di specie animali estuariali come pesci e coccodrilli. L’inclusione di specie d’acqua dolce, come pesci e uccelli, è presente negli stili artistici più recenti di questa regione e riflette le fasi di cambiamento ambientale in cui le pianure alluvionali d’acqua dolce costituivano il paesaggio”. Il co-autore, il professore Ian Moffat, afferma che la tomografia di resistività elettrica (ERT) è un metodo rapido, a basso costo e non invasivo che può mappare ampie aree del paesaggio australiano per comprendere meglio la loro storia antica. “Stiamo mostrando come i dati ERT possano essere utilizzati per sviluppare modelli di paesaggio utili per comprendere i luoghi conosciuti e prevedere dove potrebbero trovarsi i siti archeologici sepolti. Abbiamo dimostrato che i paesaggi di questa regione possono essere efficacemente mappati con metodi non invasivi. Questo ha importanti implicazioni per la localizzazione di nuovi siti, ma anche per lo sviluppo di una comprensione più sfumata della geografia regionale e del suo impatto sul comportamento umano del passato”. “La Red Lily Lagoon ha un’importanza archeologica eccezionale nell’Arnhem Land, poiché si trova in uno dei punti più orientali della pianura alluvionale dell’East Alligator River, dove il fiume moderno, l’Arnhem Plateau, crea un confine significativo tra le pianure alluvionali a bassa quota e gli altopiani di arenaria, che sono stati occupati dagli esseri umani per oltre 60.000 anni e sono la sede di innumerevoli siti significativi, tra cui alcuni dei pannelli di arte rupestre più iconici dell’Australia.”