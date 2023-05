Imprese manifatturiere e sostenibilità: un binomio vincente

L’interesse per la sostenibilità nel settore manifatturiero sembra essere in crescita. Secondo i dati dell’Istat, nel 2022 il 59,5% delle imprese manifatturiere italiane ha intrapreso azioni di sostenibilità. Questo indica una maggiore consapevolezza da parte delle aziende riguardo alla necessità di adottare pratiche sostenibili.

Le azioni di tutela ambientale sono le più diffuse, adottate dal 50,3% delle imprese. Ciò indica che sempre più aziende stanno prendendo provvedimenti per ridurre l’impatto ambientale delle proprie attività produttive. La sostenibilità sociale è al secondo posto, con il 44,6% delle imprese che si impegna in iniziative volte a promuovere il benessere delle comunità locali e dei dipendenti. La sostenibilità economica è adottata dal 36,8% delle imprese, che cerca di conciliare obiettivi di crescita economica con una gestione responsabile delle risorse.

Le grandi imprese sembrano essere le più attive in tutte le pratiche di sostenibilità, con l’81,5% di esse che ha intrapreso azioni in questo ambito. Al contrario, solo il 36,1% delle piccole imprese ha adottato pratiche sostenibili. Ciò potrebbe essere dovuto a limitazioni finanziarie o a una minore consapevolezza dei benefici che le pratiche sostenibili possono portare.

Tra le varie azioni di sostenibilità adottate dalle imprese manifatturiere, l’utilizzo di energia da fonti rinnovabili è la pratica più diffusa, adottata dal 22,3% delle imprese. L’efficienza energetica è al secondo posto, adottata dal 20,4% delle aziende. Inoltre, alcune aziende stanno adottando pratiche di economia circolare, come il riciclo dell’acqua (14,9%) e l’utilizzo di materie prime seconde (11,8%). Tuttavia, l’adesione alla simbiosi industriale, il riutilizzo dei rifiuti di produzione e il riciclo dei materiali riprogettando i processi produttivi sono ancora adottate solo da una percentuale limitata di imprese.

L’Istat stima che nel triennio 2023-2025 ci sarà un aumento significativo delle attività di tutela ambientale nel settore manifatturiero, con il 64,5% delle imprese coinvolte in azioni di sostenibilità. Ciò indica che l’interesse per la sostenibilità sta crescendo e che sempre più aziende stanno riconoscendo l’importanza di adottare pratiche responsabili per affrontare le sfide ambientali attuali. Questi dati sono incoraggianti e dimostrano che il settore manifatturiero italiano sta progressivamente abbracciando la sostenibilità come parte integrante delle proprie attività. Tuttavia, c’è ancora spazio per miglioramenti e per coinvolgere un numero ancora maggiore di imprese nelle pratiche sostenibili.