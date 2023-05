Come la terra nera dell’Amazzonia può aiutare a salvare il pianeta

La terra scura amazzonica (ADE) o terra preta (termine portoghese dal significato di “terra nera”) s’intende una tipologia di suolo tipica del bacino amazzonico che è eccezionalmente fertile perché ricca di sostanze nutritive e di materia organica stabile derivata dal carbone di legna, che le conferisce il colore nero. Scienziati brasiliani hanno dimostrato che l’uso delle ADE può migliorare la crescita dei pascoli e degli alberi grazie ai loro alti livelli di nutrienti e alla presenza di batteri e archei benefici nella comunità microbica del suolo. Ciò significa che la conoscenza degli ‘ingredienti’ che rendono le ADE così fertili potrebbe essere applicata per aiutare ad accelerare i progetti di ripristino ecologico, non solo in Amazzonia, dove dal 1970 è andato perso il 18%, ma in tutto il mondo. Inoltre, gli scienziati hanno condotto esperimenti controllati per imitare la successione ecologica e i cambiamenti del suolo che si verificano quando il pascolo in aree disboscate viene attivamente ripristinato in foresta. Il loro obiettivo era studiare come le ADE, o in definitiva i terreni composti artificialmente dal microbioma per imitarli, possano favorire questo processo. Il team di ricerca ha prelevato campioni di ADE dalla Stazione di Ricerca Sperimentale di Caldeirão, nello stato brasiliano di Amazonas e, come controllo, un terreno agricolo della Scuola Superiore di Agricoltura Luiz de Queiróz, nello stato di San Paolo. Hanno riempito ciascuno dei 36 vasi da quattro litri con 3 kg di terriccio, all’interno di una serra con una temperatura media di 34 ºC per mimare le future temperature che il riscaldamento globale porterà inAmazzonia (comprese tra 22 e 28 ºC). In sintesi, la ricerca dimostra come le ADE possano essere utilizzate come arma segreta per incrementare la riforestazione in tutto il mondo.