Binance, nuova gatta da pelare: “ha permesso ai russi di aggirare le sanzioni”

Binance, una delle maggiori piattaforme di criptovalute, starebbe affrontando un’altra indagine del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, questa volta riguardo a possibili violazioni delle sanzioni imposte contro la Russia. L’agenzia starebbe esaminando se la piattaforma di scambio di criptovalute ha permesso ai clienti russi di spostare denaro come modo per aggirare le sanzioni degli Stati Uniti contro le istituzioni finanziarie del paese.

Nel 2021, il Dipartimento di Giustizia e il Servizio delle Entrate Interne degli Stati Uniti hanno iniziato a indagare su Binance per possibili schemi di riciclaggio di denaro. Inoltre, la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ha accusato Binance e il suo fondatore Changpeng Zhao di non aver chiesto agli utenti di verificare la loro identità, di aver offerto derivati ​​cripto non registrati e di aver implementato misure per evitare la regolamentazione degli Stati Uniti.

Se l’indagine del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti riguardo alle attività di Binance relative alle sanzioni russe dovesse essere confermata, sarebbe solo una delle molte indagini alle quali l’exchange sta facendo fronte. In risposta alle accuse, Binance ha dichiarato di aver lanciato un’iniziativa per rivoluzionare la sua struttura di governance aziendale e ha adottato protocolli rigidi di verifica dell’identità dei clienti, simili a quelli utilizzati dalle banche tradizionali. La società ha inoltre affermato di avere una politica di tolleranza zero per la doppia registrazione, le identità anonime e le fonti di denaro oscure.