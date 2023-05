Un ciondolo ritrovato in Siberia permette di studiare il DNA della proprietaria, 20.000 anni dopo

All’interno di una grotta siberiana che è stata un tesoro archeologico, il dente canino di un alce – forato per diventare un ciondolo – è stato portato alla luce dagli scienziati che hanno prestato massima attenzione a non contaminare questo intrigante manufatto realizzato circa 20.000 anni fa. La raccolta incontaminata del ciondolo dalla Grotta di Denisova ha dato i suoi frutti. Gli scienziati hanno dichiarato che un nuovo metodo per estrarre il DNA ha identificato la proprietaria dell’oggetto, una donna dell’età della pietra strettamente imparentata con una popolazione di cacciatori-raccoglitori noti per aver vissuto in una zona della Siberia a est del sito della grotta, ai piedi dei monti Altai, in Russia. Il metodo è in grado di isolare il DNA che era presente nelle cellule della pelle, nel sudore o in altri fluidi corporei e che è stato assorbito da alcuni tipi di materiali porosi, tra cui ossa, denti e zanne, quando sono stati maneggiati da qualcuno migliaia di anni fa. Gli oggetti usati come strumenti o come ornamento personale – ciondoli, collane, braccialetti, anelli e simili – possono offrire un’idea del comportamento e della cultura del passato, anche se la nostra comprensione è stata limitata dall’incapacità di collegare un particolare oggetto a una particolare persona.

“Trovo che questi oggetti realizzati nel passato profondo siano estremamente affascinanti perché ci permettono di aprire una piccola finestra per viaggiare indietro e dare uno sguardo alla vita di queste persone“, ha dichiarato la biologa molecolare Elena Essel dell’Istituto Max Planck per l’antropologia evolutiva in Germania, autrice principale dello studio pubblicato sulla rivista Nature.”I ricercatori che hanno trovato il ciondolo, che ha tra i 19.000 e i 25.000 anni, hanno usato guanti e maschere per il viso durante lo scavo e la manipolazione, evitando così la contaminazione con il DNA moderno. Il ciondolo è diventato il primo manufatto preistorico collegato da indagini genetiche a una persona specifica. Non è noto se la donna lo abbia realizzato o semplicemente indossato”. Essel ha detto che, tenendo un simile manufatto tra le sue mani guantate, si è sentita “trasportata indietro nel tempo, immaginando le mani umane che lo avevano creato e usato migliaia di anni fa“. La nostra specie Homo sapiens si è sviluppata per la prima volta più di 300.000 anni fa in Africa, diffondendosi poi in tutto il mondo. Secondo Marie Soressi, archeologa dell’Università di Leiden, gli oggetti più antichi utilizzati come ornamenti personali risalgono a circa 100.000 anni fa e provengono dall’Africa.

La grotta di Danisova

La Grotta di Denisova è stata abitata in tempi diversi dalle specie umane estinte chiamate Denisovani, poi dai Neanderthal e infine dalla nostra specie. Nel corso degli anni la grotta ha restituito reperti notevoli, tra cui i primi resti conosciuti di Denisovani e vari utensili e altri manufatti. La nuova tecnica di ricerca non distruttiva, utilizzata in una “camera bianca” del laboratorio di Lipsia, funziona come una lavatrice. In questo caso, un manufatto viene immerso in un liquido che agisce per rilasciare il DNA da esso, proprio come una lavatrice solleva lo sporco da una camicetta.

Collegando gli oggetti a determinate persone, la tecnica potrebbe far luce sui ruoli sociali preistorici e sulla divisione del lavoro tra i sessi, oppure chiarire se un oggetto sia stato prodotto o meno dalla nostra specie. Alcuni manufatti sono stati ritrovati in luoghi che si sa essere stati abitati contemporaneamente da Homo sapiens e Neanderthal. “Questo studio apre enormi opportunità per ricostruire meglio il ruolo degli individui nel passato in base al loro sesso e alla loro ascendenza”, ha detto Soressi.