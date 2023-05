Il panda Yuan Meng nato in Francia sarà trasferito in Cina

Il panda Yuan Meng, nato in Francia nel 2017 presso lo ZooPark di Beauval, si trasferirà in Cina il prossimo 4 luglio. Questo esemplare di panda stellato raggiungerà il Giant Panda Research and Breeding Centre di Chengdu, dove potrà riprodursi con una femmina non imparentata. Nonostante sia già in grado di riprodursi, Yuan Meng non verrà rilasciato in natura ma la sua progenie potrà essere reintrodotta in natura, in quanto ora c’è abbastanza diversità genetica per farlo.

La madrina di Yuan Meng è Brigitte Macron, la moglie del presidente francese. Il giovane maschio sarà messo in quarantena un mese prima della sua partenza e poi trasportato all’aeroporto di Francoforte in Germania a bordo di un camion climatizzato, accompagnato da un custode e un veterinario di Beauval. Yuan Meng sarebbe dovuto tornare in Cina quando aveva tre o quattro anni, ma la pandemia di Covid-19 ha ritardato il suo trasferimento. Ora, il giovane maschio farà spazio alle sue sorelle minori, le gemelle Huanlili e Yuandudu, nate il 2 agosto 2021.

Il suo progenitore, Yuan Zi e Huan Huan, in prestito dalle autorità cinesi dal 2012, hanno recentemente visto prolungare la loro permanenza presso lo ZooPark di Beauval fino al 2027. Il primo cucciolo nato, un maschio fragile, è morto poche ore dopo la nascita, ma il secondo cucciolo Yuan Meng, più vivace e vigoroso, è cresciuto fino a diventare un giovane adulto di quasi 123 chilogrammi.

Il panda gigante, simbolo delle amicizie diplomatiche di Pechino, è inserito nella Lista rossa delle specie minacciate dell’Unione internazionale per la conservazione della natura (Iucn), a causa del riscaldamento globale che minaccia il loro habitat. Inizialmente classificato come specie “in pericolo”, dal 2016 il panda gigante ha ottenuto lo status di “vulnerabile”, grazie agli sforzi di protezione e riforestazione intrapresi da Pechino.

L’arrivo di Yuan Meng in Cina, il paese di origine dei panda giganti, rappresenta un passo importante nella conservazione della specie e nella preservazione della diversità genetica, necessaria per garantire la sopravvivenza di questi animali in futuro. Lo ZooPark di Beauval ha annunciato la volontà di conservare la specie, ed è per questo che hanno deciso di trasferire Yuan Meng in Cina, dove potrà contribuire alla riproduzione della specie.