TikTok ha un nuovo programma di monetizzazione dei video

Oggi TikTok ha annunciato che il suo nuovo programma di monetizzazione dei contenuti è aperto a tutti i creatori di contenuti americani che rispettano i requisiti precedentemente comunicati. Offrirà molti più soldi e dovrebbe anche proporre ai creatori frequenti contest e sfide che consentiranno di sbloccare ricompense speciali, oltre che “opportunità concrete ed eccitanti”.

Il Creativity Program Beta è stato lanciato a febbraio come programma su invito. A partire da oggi, è aperto ai creatori statunitensi di almeno 18 anni con almeno 10.000 follower e 100.000 visualizzazioni complessive raggiunte negli ultimi 30 giorni.

Il nuovo programma risponde alle lamentele dei creatori di contentui, che accusavano TikTok di pagare pochi dollari per milioni di visualizzazioni.

TikTok afferma che chiunque entri nel Creativity Program Beta non potrà più tornare al Creator Fund, il precedente sistema di monetizzazione lanciato nel 2020 con un impegno iniziale di 200 milioni di dollari (e una promessa successiva di farlo crescere fino a 1 miliardo di dollari in tre anni). Tuttavia, alcuni influencer hanno sostenuto che il Creator Fund pagava solo pochi dollari per i video con milioni di visualizzazioni. TikTok non ha specificato di quanto il nuovo sistema paghi di più, ma afferma che si basa sui feedback del Creator Fund ed è progettato per “generare un maggior potenziale di guadagno”.

Oltre ai requisiti di follower e di visualizzazioni recenti, il Creativity Program Beta afferma anche che i partecipanti devono “creare e pubblicare contenuti originali di alta qualità di oltre un minuto”. Inoltre, l’azienda afferma che i creatori idonei possono monitorare l’idoneità dei video in una dashboard aggiornata, dove possono anche vedere le loro entrate stimate e le metriche di performance.