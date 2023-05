Star Wars Day: 10 idee di shopping per festeggiare alla grande

Oggi ricorre lo Star Wars Day e immancabilmente i fan accorrono a scoprire le novità sul merchandising appena messe in commercio o le offerte speciali in merito, specialmente su Amazon, ricchissima di proposte in merito, come le dieci che abbiamo scelto per voi e a cui sarà difficile dire di no!

Da decenni la data del 4 maggio è un’occasione per i fan di Star Wars di celebrare la loro saga preferita, giocando con l’assonanza fra “May the Force be with you” (“Che la Forza sia con te) e “May the Fourth be with you”. Dal 1977, Luke Skywalker e i suoi compagni di viaggio hanno fatto scoprire a grandi e piccini una galassia fantastica, piena di alieni amici e terribili nemici. Quest’anno inoltre si celebra un importante anniversario: sono i 40 anni dall’uscita de Il Ritorno dello Jedi, l’ultimo capitolo della trilogia classica.

Star Wars Classic: A New Hope T-Shirt

Una shopping list del genere non può che partire dalle basi: le T-Shirt a tema! Di Star Wars ce ne sono quante le stelle in cielo, ma noi abbiamo scelto di restare sul classico con questa che raffigura la storica locandina di “Una nuova speranza” da cui tutto è iniziato. Official, in cotone, e a un prezzo speciale.

Funko POP! Moment: Star Wars-Mandalorian & Child

Passiamo ora a un classico moderno del collezionismo: i Funko POP! con una speciale composizione “Moment” che presenta due dei personaggi più amati degli ultimi anni, il mandaloriano insieme a Grogu nella sua culla spaziale. Un set davvero da collezione, peraltro super scontato.

Star Wars Jedi: Survivor

Immancabile la pausa videoludica in una giornata dedicata a Star Wars, e naturalmente il pensiero va al più recente videogioco tratto dalla saga, uscito da pochi giorni. Proseguite il viaggio di Cal Kestis, ormai non più un padawan ma un cavaliere Jedi a tutti gli effetti. Riuscirà nella sua disperata impresa? Esplorate la galassia nei suoi panni e scopritelo!

UNO Star Wars The Mandalorian

Se ai videogiochi preferite i board game e i giochi di società, abbiamo due proposte per voi. La prima è un grande classico, UNO in versione Star Wars, per la precisione l’edizione dedicata a The Mandalorian. La confezione include il mazzo di carte e una scatola decorata in latta dove conservarlo, con personaggi e raffigurazioni dell’amata saga. Si gioca come il classico UNO, ma potete bloccare le carte azione con la carta speciale ‘Questa È La Via’, che contiene una nuova regola esclusiva.

Star Wars Villainous

L’altra proposta è un grande ritorno: vi abbiamo già parlato di Villainous nella sua versione coi Cattivi disneyani, ora è la volta quella con Sith e ufficiali imperiali. Scegliete il vostro villain tra Darth Vader, il Generale Grievious, Asajj Ventress, Moff Gideon o Kylo Ren, usate la Forza, l’esercito o infiltratevi furtivamente nei covi dei nemici. Ogni cattivo utilizza abilità e strategie uniche per guadagnare Crediti, reclutare Alleati, schierare Veicoli e porre ostacoli sulla strada degli avversari… e raggiungere così la vittoria. Realizza il vostro Obiettivo prima degli altri cattivi per sconfiggerli e vincere la partita!

Star Wars. Enciclopedia dei caccia stellari e altri veicoli.

Per la libreria degli appassionati della saga di Lucas ecco un piccolo gioiellino tutto dedicato ai veicoli spaziali. Dalle paludi di Kashyyyk ai deserti di Jakku, dal centro di Coruscant alla vastità dell’iperspazio, la galassia è piena di veicoli di ogni forma e dimensione: alcuni sono utilizzati per combattere, altri per trasportare merci e truppe, o sono specializzati per missioni speciali. Questa pratica guida porta in rassegna oltre duecento veicoli comparsi nei film della saga con informazioni e notizie per soddisfare le curiosità degli appassionati, ma anche per chi, per la prima volta, vuole scoprire i segreti dell’universo di Star Wars.

Star Wars Cofanetto La Saga di Skywalker

Immancabile, naturalmente, anche un bel rewatch dei film preferiti della saga, o addirittura una maratona, se ne avete la possibilità: a tal fine non possiamo che consigliarvi l’ultima versione del cofanetto Blu-ray con tutti e nove film principali della saga cinematografica, con la trilogia classica, quella prequel e quella di Rey. Ai nove dischi dei film se ne aggiungono altrettanti, tutti dedicati ai contenuti extra.

The Child Animatronic Edition

Andiamo ora verso i prodotti da veri fan. Il primo è la versione animatronica del pupazzo di Grogu, che include una collana mandaloriana staccabile e una veste in tessuto premium. Sono possibili venticinque combinazioni di suoni e movimenti visti nella serie tv, tra cui l’uso della Forza e… il meritato pisolino.

Star Wars Millennium Falcon LEGO 75257

In una nostra lista per gli acquisti a tema non poteva certo mancare un set LEGO, ed ecco dunque il mitico Millennium Falcon nella versione 75257, peraltro a un prezzo davvero interessante. Include una torretta superiore e una inferiore girevoli e due shooter a molla. All’interno del modellino sono presenti una zona di carico con due container, un computer di navigazione con sedia girevole, e un compartimento nascosto per il contrabbando. Il modellino in mattoncini LEGO del cargo Corelliano include anche un divano e un tavolo dell’olo-gioco Dejarik, una cambusa, una cuccetta, un hyperdrive e gli strumenti di riparazione. Numerose anche le figure comprese: Finn, Chewbacca, Lando Calrissian, Boolio, C-3PO, R2-D2 e D-O, ognuno completo di accessori originali, come le pistole giocattolo blaster.

Star Wars Hasbro The Black Series, Spada Laser Force FX Elite di Darth Vader

Veniamo ora al pezzo forte, forse il pezzo più ambito della Black Series della Force FX Elite, linea di spade laser di pregio della Hasbro. Il “giocattolo” più complesso che possiate acquistare come lightsaber ufficiale. Si tratta dell’ultima versione, ispirata alla serie Obi-Wan Kenobi. Usate l’interruttore e il pulsante sull’elsa per attivare effetti sonori ispirati all’universo Star Wars come accensione progressiva, effetto scontro in battaglia, effetto duello e modalità sequenza di battaglia. Potete anche sfoggiarla in camera con orgoglio, posizionandola sul suo supporto con o senza lama rimovibile, assieme al cristallo kyber incluso.

