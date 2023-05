I dipendenti di un Apple Store vogliono poter ricevere la mancia dai clienti

"Grazie per aver acquistato un MacBook Pro da 2500 dollari, non si dimentichi di lasciare una mancia del 5%".

I dipendenti di un Apple Store statunitense che hanno recentemente aderito ad un sindacato stanno contrattando con l’azienda diversi miglioramenti delle loro condizioni contrattuali. Alcune richieste sono piuttosto ragionevoli – ad esempio chiedono un aumento, oltre all’obbligo per l’azienda di pagare di più i giorni festivi -, ma ce n’è una in particolare che ha destato la curiosità dei media, polarizzando l’opinione pubblica. I dipendenti hanno chiesto ad Apple il diritto di chiedere e ricevere mance dai clienti.

Oltre a uno stipendio più elevato e più tempo libero, come previsto, i dipendenti di un Apple Store del Maryland vogliono poter ricevere mance dai clienti.

Come riportato da Bloomberg, gli impiegati di Apple Retail rappresentati dall’Associazione Internazionale dei Lavoratori dell’Aerospaziale e delle Macchine stanno “conducendo una trattativa” con l’azienda. Nella loro ultima proposta, hanno chiesto un aumento del 10% del loro stipendio, nonché modifiche alle politiche di ferie, permessi per lutto e straordinari. Ad esempio, i rappresentanti dei dipendenti vogliono che Apple paghi di più per i turni di lavoro nei giorni festivi, compreso il giorno dopo il Ringraziamento. Il sindacato chiede anche vacanze pagate estese e più tempo libero in base agli anni di servizio. Inoltre, vuole periodi di lutto estesi da 10 giorni per ogni evento a un massimo di 45 giorni all’anno.

Oltre ad un aumento di stipendio, i dipendenti chiedono ad Apple di adottare un sistema di mance. In questo modo, i clienti potrebbero lasciare una mancia del 3%, 5%, o una quantità personalizzata per le transazioni con carta di credito effettuate in negozio.

A differenza di quanto avviene in Italia, le mance sono estremamente comuni negli Stati Uniti e vengono considerate una parte integrate della compensazione dei dipendenti di pressoché ogni servizio di ristorazione. In genere, i clienti sanno che dovrebbero lasciare una mancia pari ad almeno il 10% dell’importo finale del conto. Ad ogni modo, per quanto sia un sistema molto diffuso nella ristorazione, nessun negozio di elettronica richiede ai clienti di lasciare una mancia.