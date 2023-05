Bing Chat: arrivano le ‘azioni’, la cronologia e le risposte con immagini e video

Microsoft ha annunciato un grande aggiornamento per Bing Chat. La nuova versione aggiunge risposte con immagini e video, la possibilità di prenotare ristoranti e di consultare la cronologia delle chat. A tutto ciò si aggiunge una maggiore integrazione con Microsoft Edge.

Una nuova funzione chiamata “Actions” permette di utilizzare l’AI di Bing di Microsoft per completare compiti senza dover navigare avanti e indietro tra i siti. Quindi, se un risultato di ricerca consiglia un ristorante, Bing potrà trovare un orario di prenotazione disponibile e aiutare a prenotare il tavolo, il tutto nell’interfaccia della chat.

Anche attraverso Edge: quindi se si sta cercando un film, potrai semplicemente chiedere a Bing di riprodurlo e il chatbot selezionerà automaticamente il servizio giusto e aprirà il sito per iniziare la riproduzione del film. Microsoft non ha elencato tutti i partner con cui sta collaborando, ma l’azienda ha fatto alcuni esempi con OpenTable e Apple TV.

Un’altra grande novità sono i risultati di ricerca per immagini e video direttamente in Bing Chat. “Stiamo introducendo risposte più ricche e visive, inclusi grafici e tabelle e un formato aggiornato delle risposte, per aiutarti a trovare più facilmente le informazioni che cerchi”, ha dichiarato Yusuf Mehdi, responsabile del marketing di Microsoft. Presto si potrà cercare in Bing Chat e chiedere foto o video di oggetti, animali, luoghi e molto altro ancora. Microsoft sta inoltre espandendo il Bing Image Creator, presto supporterà più di 100 linguet.

Infine, Microsoft sta aggiungendo una funzionalità molto richiesta in Bing Chat: la cronologia. Questa nuova cronologia delle chat consentirà di riprendere le conversazioni con il chatbot su dispositivi diversi e persino utilizzare Bing Chat come strumento di ricerca.