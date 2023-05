Beetlejuice 2: Danny Elfman non vede l’ora di lavorare alle musiche del film

Danny Elfman ha parlato del suo ruolo di compositore in Beetlejuice 2, e di come Michael Keaton apparirà nel sequel.

Danny Elfman ha di recente parlato di Beetlejuice 2, e di come non veda l’ora di lavorare alla colonna sonora del lungometraggio sequel. Il compositore ha fatto notare come il suo sodalizio con Tim Burton sia sempre stato molto forte.

Ecco le sue parole:

Mi piace essere come una mosca che si appoggia sul muro quando Tim sta lavorando ad un progetto. Farò questo nuovo lavoro entro un paio di mesi, sarà un’altra produzione di Tim Burton. Per me è veramente entusiasmante l’idea di poter tornare a lavorare in questo universo narrativo.

E riguardo al ritorno dello stesso Michael Keaton, Elfman ha dichiarato: