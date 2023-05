Asteroid City: il film di Wes Anderson vince il ricorso contro la classificazione “vietato ai minori”

Asteroid City, il nuovo film di Wes Anderson, è riuscito a vincere il ricorso contro MPA, che aveva classificato il lungometraggio come vietato ai minori. Il film non sarà quindi R-Rated, una classificazione che era stata data a causa “di brevi scene di nudo”. La nuova classificazione è PG-13.

L’assegnazione dell’R-Rated per Asteroid City era stata data lo scorso febbraio, e Wes Anderson aveva subito dichiarato la sua intenzione di fare ricorso. Solitamente è difficile che un film vinca un appello contro una valutazione fatta da MPA. Ecco il testo che riporta le motivazioni di questo cambio:

Il PG-13 è stato assegnato a causa della presenza di brevi scene di nudo, fumo e linguaggio sopra le righe.

Il fatto che siano presenti nel lungometraggio delle scene di nudo, ma che il film non sia effettivamente da vietato ai minori, fa intendere come in Asteroid City non siano presenti dei contenuti sessuali espliciti. Ricordiamo che l’uscita del lungometraggio è prevista per il periodo di giugno.