Una potente lobby vuole obbligare Reddit a vietare la pornografia

Un gruppo anti-pornografia che sostiene che tutto il contenuto per adulti sia immorale (e andrebbe di conseguenza vietato) sta cercando di costringere Reddit a vietare i contenuti per adulti. Il National Center on Sexual Exploitation (NCOSE), già precedentemente noto con il nome di Morality in Media e al centro di una campagna di boicottaggio contro Pornhub recentemente raccontata da un documentario di Netflix, ha individuato il suo prossimo bersaglio. Il gruppo in precedenza aveva rivendicato di aver avuto un ruolo nella decisione di Meta di bannare a vita l’account Instagram di Pornhub.

Il NCOSE ha pubblicato una lettera aperta indirizzata ai dirigenti di Reddit. Il contenuto in breve? “La vostra piattaforma viene usata per condividere stupri e violenze sessuali contro i minori, non avete gli strumenti per filtrare la pornografia consensuale da quella illegale, motivo per cui dovete vietare tutti i contenuti porno, senza eccezioni“.

La lettera, firmata da 320 “esperti anti-sfruttamento sessuale e violenza”, accusa Reddit di non fare abbastanza per prevenire la diffusione di video che ritraggono abbusi sessuali. I co-firmatari della lettera non chiedono solo una migliore protezione contro le immagini non consensuali, ma chiedono che tutti i contenuti per adulti vengano vietati da Reddit.

“Non siete mai stati in grado di verificare con sufficiente precisione che le persone ritratte in video abbiano la maggiore età o abbiano dato il loro consenso“, tuonano gli attivisti anti-porno. “Vi invitiamo ad adottare politiche radicali contro tutta la pornografia hardcore”.

Un moderatore di un subreddit che è nato per condividere immagini pornografiche ha detto a Vice di essere preoccupato dalla lettera, sostenendo che l’NCOSE potrebbe portare a casa un’altra vittoria e obbligare l’ennesima piattaforma a “cedere ai suoi ricatti”. “Sono molto pessimista, se fanno abbastanza clamore sui media, ottenendo l’attenzione degli inserzionisti, Reddit potrebbe decidere che non vale la pena di assumersi tutti questi rischi, acconsentendo alla loro richiesta di bandire i contenuti per adulti”, ha detto.