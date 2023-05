Tumori: migliaia di bambini colpiti ogni anno in Italia

Ogni anno in Italia vengono diagnosticati circa 1400 nuovi casi di tumore tra i bambini. Questo dato è emerso durante l’ottava edizione di ‘Napule è…Pediatria Preventiva e Sociale’, un evento che si è tenuto all’Hotel Royal Continental di Napoli e che ha visto la partecipazione di circa 200 pediatri e più di 40 relatori provenienti da tutta Italia. Durante l’evento si sono affrontati numerosi temi relativi alla pediatria, tra cui i tumori pediatrici, i vaccini, i disturbi del neurosviluppo, la prevenzione degli incidenti domestici, l’impiego giudizioso della terapia antibiotica, i disturbi della condotta alimentare, gli effetti extrascheletrici della vitamina D, la genitorialità, il sonno al latte in formula e il microbiota.

Il professore Achille Iolascon, professore ordinario di genetica medica all’Università Federico II di Napoli, ha dichiarato che nell’infanzia l’origine dei tumori ha una grande componente genetica. Inoltre, ha sottolineato che ogni pediatra, durante la sua vita professionale, avrà l’occasione di imbattersi in almeno cinque casi di tumori maligni o di leucemie del bambino.

Un altro argomento importante affrontato durante l’evento riguarda i disturbi del neurosviluppo, che interessano circa il 15% dei bambini nella popolazione pediatrica italiana, come ha affermato Carmelo Rachele, pediatra di famiglia e responsabile neurosviluppo della Federazione Italiana Medici Pediatri (Fimp). È quindi fondamentale fare una diagnosi e un intervento tempestivi per cambiare la storia naturale dei disturbi del neurosviluppo.

La Guida Pratica sulla Prevenzione degli Incidenti è stata un altro argomento di grande importanza durante l’evento. Il pediatra di famiglia Francesco Pastore, formatore nazionale Blsd, ha affermato che la Guida contiene tutti i consigli utili alle famiglie per evitare gli incidenti in tutti gli ambienti, sia in casa che fuori. Inoltre, ha affermato che la prima causa di mortalità nei bambini sono gli incidenti e ha voluto inserire nella Guida molti QR Code dai quali è possibile scaricare i filmati che mostrano le manovre di disostruzione e di rianimazione cardiopolmonare che riguardano i piccoli.

Infine, un altro argomento importante riguarda l’influenza. Il pediatra Giorgio Conforti ha sottolineato che le aziende sanitarie fanno le ordinazioni dei lotti di vaccini proprio in queste settimane e ha raccomandato di fare le vaccinazioni ai bambini sani, perché l’influenza può complicarsi con ricoveri e, purtroppo, con decessi. Le statistiche americane parlano di 120-130 decessi nei bambini all’anno, di cui i bimbi senza fattore di rischio sono circa la metà.