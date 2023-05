The Boogeyman: per Stephen King sarebbe da stupidi non farlo vedere al cinema

Attorno al film The Boogeyman si stanno creando diverse aspettative, considerando come il regista Rob Savage abbia descritto lo spavento provocato negli spettatori da alcune scene nei test screening, e di come Stephen King abbia particolarmente apprezzato la produzione. A detta dello stesso Savage, il re dell’orrorre avrebbe dichiarato che sarebbe da “fot***mente stupidi non far vedere il film al cinema”.

Ecco le parole del regista:

Quando i test sul film sono andati molto bene abbiamo deciso di farlo vedere a Stephen King direttamente nel suo cinema preferito del Maine. Lui sapeva dirci se ci stava qualcosa che tradiva la sua storia, e che magari non andava. Ma ha adorato quest’atmosfera da produzione indipendente. Così il giorno dopo la proiezione mi sono trovato una mail in cui mi parlava delle sue impressioni. Mi aveva scritto un paio di cose molto carine, e ad un certo punto ha detto ‘dovrebbero essere fo****mente stupidi a non far vedere questo film al cinema’.

In The Boogeyman la liceale Sadie Harper e sua sorella minore Sawyer sono sconvolte dalla morte della madre e non ricevono molto supporto dal padre, Will, un terapista che sta, a sua volta, affrontando il suo dolore. Ma quando un paziente disperato si presenta inaspettatamente a casa loro in cerca di aiuto, lascia dietro di sé una entità soprannaturale che va a caccia di famiglie nutrendosi della sofferenza delle sue vittime.